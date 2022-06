Elisabetta Canalis, il body cut-out diventa costume: in estate punta su glitter e addominali in vista Elisabetta Canalis si sta godendo le vacanze nella “sua Liguria” e ne ha approfittato per sfoggiato un look balneare da urlo. Ha “trasformato” un body glitterato in un costume, lasciando in mostra gli addominali scolpiti con degli audaci tagli cut-out sui fianchi.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: oltre a essere tornata in Italia dopo un lunghissimo periodo passato nella villa di Los Angeles, ha anche vinto il suo primo incontro di kickboxing. Lo scorso weekend aveva documentato i preparativi sui social con tanto di look sportivo e trendy, poi ha dato il grande annuncio del trionfo. Ora, sarà perché gli allenamenti le hanno donato una silhouette da urlo o perché semplicemente si gode le meritate vacanze, ma la cosa certa è che si è lasciata immortalare in vacanza. Sullo sfondo della sua "amata Liguria" ha sfoggiato un body tempestato di glitter, approfittando dell'estate per trasformarlo in un costume.

Quanto costa il body di Elisabetta Canalis

Quale migliore occasione dell'estate per osare in fatto di stile? Elisabetta Canalis lo sa bene e, dopo aver sfoggiato diversi micro bikini durante le vacanze americane, ora che è in Liguria ha dato spazio a dei modelli interi ma ugualmente sensuali. Ha scelto il Monterosso di Diego Lazzaroni, un body con lo scollo a V, le maniche corte, dei provocanti tagli cut-out su fianchi, decorato con delle micro paillettes scintillanti che creano un motivo a raggi di sole. Si tratta di un capo dal fascino retrò che sembra essere uscito dagli anni '30, che ha permesso all'ex velina di trasformarsi in una moderna diva. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 770 euro.

Body di Diego Lazzaroni

Elisabetta Canalis lancia il trend dell'estate

La Canalis si è lasciata immortalare a piedi nudi con una pedicure rosso fuoco in vista e ha completato l'outfit semplicemente con un paio di occhiali da soli scuri. Sebbene il dettaglio che più attira le attenzioni del pubblico sia stato il ventre piatto e scolpito, c'è un'altra chicca di stile che forse è sfuggita a molti. Elisabetta non ha indossato un costume ma un body, dando prova del fatto che in estate i due capi possono essere usati in modo intercambiabile. L'ex velina mora ha così dato prova di essere un'indiscussa icona fashion e si essere capace di lanciare mode e tendenze proprio come le moderne influencer.