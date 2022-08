Elisabetta Canalis mostra gli addominali: col micro bikini incrociato è la regina dell’estate Elisabetta Canalis è a Porto Cervo e ha approfittato di una giornata al mare per lasciarsi immortalare in bikini. Ha indossato un due pezzi incrociato, lasciando in bella vista gli addominali scolpiti.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 di Elisabetta Canalis si sta dimostrando essere all'insegna del relax e del divertimento. È praticamente dallo scorso maggio che ha cominciato a viaggiare e da allora non ha più smesso, volando dal Messico a Ibiza, fino ad arrivare alla Liguria e alla sua amata Sardegna. Dopo aver organizzato un tour in fuoristrada ad Alghero (con tanto di cappello da cowboy e shorts), ora si è trasferita a Porto Cervo e ha lasciato spazio alla sensualità in occasione di una giornata passata al mare. Ha indossato un micro bikini incrociato, rivelando i risultati raggiunti con i costanti allenamenti di boxe a cui si sottopone per tutto l'anno.

Elisabetta Canalis col due pezzi multicolor

I bikini più trendy dell'estate 2022? Quelli multicolor a effetto arcobaleno. Elisabetta Canalis sembra averlo capito bene, visto che sui social ha sfoggiato un modello micro e variopinto. Il due pezzi è a base blu elettrico ma è decorato con fiori e disegni sui toni del rosso, fucsia e rosa. Il reggiseno è incrociato e si lega dietro il collo, mentre gli slip sono a vita bassissima, così da mettere in risalto gli addominali tonici e scolpiti. Non sorprende, dunque, che l'amica "famosa" Cristina Marino abbia commentato l'album ironicamente con l'hashtag #senza addome. Insomma, gli effetti degli allenamenti si vedono e l'ex velina non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati raggiunti.

Kimono e pareo, il look da mare di Elisabetta Canalis

Al di là del costume e degli addominali in vista, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato anche l'originale look da mare sfoggiato dalla Canalis. Ha abbinato il bikini a un pareo etnico, lo ha portato annodato sotto la pancia, completando il tutto con una camicia-kimono in viola ma con dei ricami panna. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri in pieno stile diva, per la precisione un modello con le lenti allungate sui lati che ricorda le montature degli anni '90. Capelli legati in uno chignon, niente trucco e sandali a doppia fascia sullo sfondo: Elisabetta è in assoluto una delle regine fashion dell'estate 2022.