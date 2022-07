Elisabetta Canalis torna in Sardegna: body incrociato e cappello da cowboy per il tour in fuoristrada Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna e ne ha approfittato per fare un tour di Alghero in fuoristrada. Per l’occasione ha scelto un look da viaggiatrice all’insegna della sensualità con body incrociato e cappello da cowboy.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha dato il via alle sue vacanze ormai da diverse settimane e sui social non può fare a meno di documentare ogni dettaglio delle giornate passate tra mare e relax. È stata in Messico e ha sfoggiato dei bikini micro "al contrario", è volata in Italia, passando da Milano e sbarcando nella sua amata Liguria con tanto di outfit bicolor super chic, e, come se non bastasse, ha passato un'intera settimana a Ibiza. Negli ultimi giorni ha fatto tappa nella sua terra natale, la Sardegna, visitando Alghero in compagnia della piccola Skyler Eva. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare l'ennesimo look estivo all'insegna della sensualità?

Il look da viaggiatrice di Elisabetta Canalis

La Sardegna non poteva mancare nell'estate di Elisabetta Canalis, anche se, al posto della sua città natale Sassari, ha visitato Alghero. Ha noleggiato un maxi fuoristrada verde militare e ha fatto il tour dei luoghi più belli della cittadina, non esitando a documentare tutto sui social. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e ha puntato tutto su un outfit comodo e trendy da perfetta viaggiatrice. Si è immortalata alla guida dell'auto con indosso un paio di shorts di jeans e un body militare incrociato sul seno, un modello must-have dell'estate che permette di esaltare il décolleté con estrema sensualità.

Elisabetta Canalis in Sardegna

Elisabetta Canalis col maxi cappello

Per completare il tutto la Canalis non ha scelto uno dei classici cappelli di paglia tipicamente estivi, ha preferito un modello da cowboy, ovvero a falda larga e in pelle, così da aggiungere un tocco western all'outfit da viaggiatrice. Ha posato a mezzo busto con il viso raggiante e sorridente, tendendo i capelli sciolti, così da esaltare le sfumature bionde sui ciuffi che le cadono ai lati delle guance. Nella didascalia dell'album dedicato al tour ha scritto semplicemente "On the road", lasciando intendere il mood avventuroso del viaggio. A quando la sua prossima esperienza selvaggia?