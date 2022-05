Elisabetta Canalis senza trucco: si prepara all’estate col body nude sgambatissimo Elisabetta Canalis è tornata a Milano e ha approfittato delle temperature caldissime per prepararsi all’estate. Sui social si è lasciata immortalare poco dopo il risveglio senza trucco e con un body nude sgambatissimo, capo che si preannuncia tra i must-have della bella stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per qualche giorno, ha temporaneamente lasciato la sua enorme villa a Los Angeles per trasferirsi nella sua "seconda casa", Milano. Sui social non esita a documentare i suoi continui impegni personali e professionali, dalla visita all'amico parrucchiere Niki Epi alle sfilate sui red carpet. Nonostante le giornate piene, trova sempre il tempo per mantenere un contatto diretto con i fan. Di recente, ad esempio, ha documentato il suo risveglio, non avendo paura di mostrarsi sui social "al naturale". L'ex velina si è lasciata immortalare senza trucco e con indosso solo un body nude sgambato che si preannuncia il must-have dell'estate.

Il look "da notte" di Elisabetta Canalis

Cosa indossa Elisabetta Canalis per dormire? A quanto pare nessun pigiama o camicia da notte. Sui social nelle ultime ore ha postato una foto che sembra essere stata scattata poco dopo il risveglio, nella quale appare meravigliosa tra le lenzuola con indosso solo un body nude. Si tratta di un modello di cotone, con le spalline sottilissime e super sgambato, tanto da lasciare il fianco nudo. Non è imbottito sul décolleté ma, nonostante ciò, riesce a esaltare la forma naturale del seno. L'ex velina non avrebbe potuto scegliere un colore migliore, visto che la sua pelle olivastra riesce a esaltare sia il modello del capo che la sua nuance. In quante lo sceglieranno come il must-have dell'estate alle porte?

Elisabetta Canalis al naturale

Quale migliore occasione dell'estate per dire temporaneamente addio al make-up. Complici la pelle abbronzata che rende tutti più belli e il caldo soffocante, a chiunque viene voglia di lasciare nel cassetto fondotinta, blush ed eye-liner. È proprio quanto fatto da Elisabetta Canalis per ill rientro a Milano e il risultato è stato spettacolare. Nella foto col body nude ha i capelli legati in un mezzo raccolto e il viso struccato ma, nonostante ciò, è assolutamente meravigliosa. Bocca carnosa, occhi profondi, sopracciglia folte: l'ex velina non ha nulla da invidiare alle dive internazionali in fatto di splendore. Durante l'estate continuerà a puntare sullo stile acqua e sapone?