Il costume nude di Elisabetta Canalis è il must have dell’estate Elisabetta Canalis si trova a Malibu, dove non ha resistito e ha realizzato alcuni scatti in costume durante un pomeriggio in spiaggia.

A cura di Giusy Dente

La vita di Elisabetta Canalis non è più in Italia. La 43enne da alcuni anni si è trasferita a Los Angeles. Vive in un'enorme villa a più piani con piscina assieme al marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri e alla loro unica figlia, Skyler Eva nata nel 2015. La showgirl è comunque molto legata al suo Paese, dove fa spesso ritorno sia per motivi di lavoro che ovviamente per far visita alla famiglia. Di recente è stata a Milano, in occasione della Fashion Week: la moda è una sua grande passione. Ha fatto ritorno in Italia anche all'inizio dell'anno nuovo: lo ha trascorso in montagna, circondata dalla neve. Ma proprio qui ha anche girato alcuni episodi di Vite da copertina, il programma che l'ha vista debuttare su Tv8 alla conduzione. A causa dei bassi ascolti, però, è stato chiuso in anticipo. In attesa di una nuova avventura televisiva, la Canalis si gode il sole e il mare di Malibu.

Lo stile di Elisabetta Canalis

Le temperature californiane, decisamente più calde rispetto all'Italia, consentono di sfoggiare outfit leggeri e balneari. In queste settimane Elisabetta Canalis sta dando il meglio di sé, tra gite fuori porta e giornate in spiaggia, tutto condiviso sui social. Su Instagram l'abbiamo vista in versione street durante una passeggiata, con un paio di shorts di jeans total black, capo intramontabile che non passa mai di moda. Non le è affatto sfuggito anche il trend dei body sgambati abbinati ai jeans cut-out, che ha fatto suo. Elisabetta Canalis sa essere trendy, casual ma anche molto femminile, come dimostra l'outfit glamour che vede protagonista un altro trend tornato prepotentemente alla ribalta: il vinile. Ha sfoggiato un look decisamente sensuale e rock, con gonna in vernice dal maxi spacco laterale abbinata a crop top.

Elisabetta Canalis in costume

Elisabetta Canalis si trova a Malibu, dove non ha resistito e ha realizzato alcuni scatti durante un pomeriggio in spiaggia. Già poche settimane fa aveva fatto sognare i suoi fan italiani, alle prese con cappotti e maglioni, con una foto in costume: un modello intero con stampa tie dye, rigorosamente sgambato, come impone la moda che spopola di recente e che tutte le celebrities (e non solo) stanno seguendo. Stavolta la scelta è caduta su un modello color bronzo, un nude perfetto per esaltare l'abbronzatura dorata. Il costume presenta spalline sottilissime, con scollatura rettangolare. Spiccano i capelli lunghissimi leggermente mossi dal vento e con le punte schiarite dal sole. Per dare un tocco di stile al tutto, ha aggiunto un cappello di paglia e dei piccoli orecchini rotondi color oro. In quante le copieranno il costume questa estate in spiaggia?