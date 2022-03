Vite da copertina chiude in anticipo, Elisabetta Canalis non va più in onda su Tv8 Dopo un primo cambio di orario a causa proprio degli ascolti insoddisfacenti, passando dall’orario delle 17.30 alla fascia di mezzogiorno e poi a quella del mattino, il programma avrebbe chiuso definitivamente.

Elisabetta Canalis era tornata in televisione a settembre, esordendo su Tv8 con la conduzione di Vite da Copertina, il rotocalco in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30. Il programma, si apprende da DavideMaggio.it, è stato chiuso nel silenzio generale. Dopo un primo cambio di orario a causa proprio degli ascolti insoddisfacenti, passando dall'orario delle 17.30 alla fascia di mezzogiorno e poi a quella del mattino, il programma avrebbe chiuso definitivamente. L'ultima volta che Vite da Copertina è andato in onda, infatti, risale al 18 febbraio e aveva raccolto circa 70 mila spettatori per l'1.2% di share.

Le parole di Elisabetta Canalis a Fanpage.it

A Fanpage.it, Elisabetta Canalis aveva presentato in anteprima il programma, rivelando anche qualche pronostico sui personaggi più attesi della stagione. Nel parlare del suo programma, Elisabetta Canalis ci aveva rivelato:

Mi sento in ansia. Perché io sono una che non è mai sicura, che va sempre a rivedersi. Però, ho fatto vedere la puntata a mia mamma, le è piaciuta e io mi fido del suo giudizio. Chiaramente era da tanto tempo che non conducevo un programma con così tanto spazio, ora vorrei mettere sempre un po’ di più del mio in questo format.

Il programma

Il programma va in onda su Tv8 dal 2016 e segue le vicende personali di politici e di personaggi del mondo dello spettacolo, cercando di svelare i segreti che si nascondono dietro le luci dei riflettori. Un rotocalco che inizialmente andava in onda senza conduttore e che dal 2018 ha visto diverse personalità avvicendarsi: Alda D'Eusanio, Andrea Carpinteri, il giornalista Alessio Viola, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci, Rosanna Cancellieri fino appunto alla conduzione di Elisabetta Canalis, che avrebbe dovuto portare il programma a uno step successivo che purtroppo non c'è stato.