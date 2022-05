Elisabetta Canalis col costume d’oro: il modello must dell’estate 2022 è metallico Elisabetta Canalis è prontissima per l’estate e lo ha dimostrato con le sue nuove foto in costume. Ha indossato un modello intero metallizzato, sgambato e con un drappeggio sul petto che si preannuncia il must-have della bella stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è più in forma che mai e lo dimostra ogni giorno sui social, dove documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di shooting fotografici, pomeriggi di shopping e giornate con gli amici. Complici le temperature calde di Los Angeles e alcune vacanze improvvisate in località esotiche, l'ex velina ha già sfoggiato i suoi primi look balneari, dal micro bikini indossato al contrario al due pezzi col triangolo "gioiello". Nelle ultime ore è riuscita a sorprendere ancora una volta i fan con la sua innata bellezza. È rimasta a casa a prendere il sole e si è lasciata immortalare a bordo piscina col costume che si preannuncia il must-have di stagione: un modello intero, drappeggiato e dall'effetto metallico.

Chi ha firmato il costume effetto metallico di Elisabetta Canalis

Il costume must-have dell'estate 2022? Lo ha lanciato Elisabetta Canalis sui social, dove nelle ultime ore ha postato degli splendidi scatti in cui ha fatto trionfare la sua innata sensualità. Si è lasciata fotografare sul lettino alle prese con la tintarella con indosso un modello intero firmato Forte_Forte. Si tratta di un body in lycra total gold, un modello dall'effetto metallizzato sgambatissimo e accollato ma con un drappeggio sul décolleté. Sulla schiena è completamente aperto e, complice la sua linea aderente, fascia la silhouette come una seconda pelle. In quante durante la bella stagione prenderanno ispirazione dalla star sfoggiando un costume "metallizzato" in spiaggia?

Elisabetta Canalis in Forte_Forte

Il nuovo look da spiaggia di Elisabetta Canalis

Sebbene manchi ancora più di un mese all'inizio ufficiale dell'estate, Elisabetta Canalis sembra già essere prontissima per le vacanze. Il suo nuovo look balneare è infatti all'insegna del glamour e nasconde dei dettagli super trendy. L'ex velina ha abbinato il sinuoso costume metallico a un caftano arancione (sempre di Forte_Forte), un modello a vestaglia lungo fino alle caviglie e chiuso con una cintura in tinta intorno al punto vita. per completare il tutto ha scelto un cappello di paglia a falda larga e un paio di stivaletti col tacco e con la caviglia che riprende l'effetto metallizzato del body. Certo, probabilmente nessuno al mare si sognerebbe mai di indossare degli stivali, ma è chiaro che l'effetto finale sarebbe davvero fashion.