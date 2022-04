Elisabetta Canalis col bikini scintillante: il costume è ricoperto di strass Elisabetta Canalis ha incantato i follower col suo nuovo look balneare scintillante: un bikini ricoperto di strass.

A cura di Giusy Dente

Per Elisabetta Canalis è già tempo di bikini e costumi da bagno. L'ex velina non vive più in Italia: si è trasferita a Los Angeles col marito, il chirurgo Brian Perri e la coppia dopo il matrimonio ha allargato la famiglia, dando il benvenuto a Skyler Eva nel 2015. Sui social la 43enne è molto attiva: testimonia i suoi impegni di lavoro, ma anche alcuni momenti di vita privata, con le persone care. È una donna che ama stare all'aria aperta, ama il mare e l'avventura e non a caso la vacanza appena conclusa l'ha vista girare in camper on the road tra California, Texas e Messico, con dei look da perfetta cowgirl!

I bikini preferiti di Elisabetta Canalis

In Messico l'ex velina ha dato il meglio in quanto ad outfit balneari, infiammando i social con le sue scelte di stile sempre trendy. Prima è stata la volta di un trikini con i fianchi scoperti, un costume intero in pieno stile anni '90: all'epoca andavano di moda gli anelli dorati applicati sulle spalline o, come nel caso della showgirl, sull'ombelico. Poi è stata la volta di un micro bikini che ha messo pienamente in risalto la sua fisicità: nella sua forma impeccabile (frutto di tanto allenamento quotidiano) ha sfoggiato un due pezzi indossato in modo molto particolare.

Attenta alle tendenze del momento, ha messo il triangolo al contrario rivelando l'under boob, come spopola sui social e come amano fare celebrities e influencer. Tra le fan del bikini capovolto o sotto-sopra ci sono Kendall e Kylie Jenner, Kourtney e Kim Kardashian: tutte amano questa modalità alternativa, che regala anche un notevole effetto push-up al décolleté.

Elisabetta Canalis brilla nel bikini di strass

Il nuovo bikini della collezione di costumi da bagno di Elisabetta Canalis è un modello perfetto per chi non vuole passare inosservato sotto il sole estivo, o per chi vuole attirare l'attenzione durante un aperitivo in spiaggia o una serata danzante in riva al mare. I due pezzi sono infatti ricoperti di strass: sono una limited edition firmata Calzedonia, della nuova collezione. Il modello è il Dubai e prende dunque il nome da una delle mete turistiche per eccellenza, caratterizzata da acque limpide e cristalline. Il reggiseno a triangolo scorrevole senza ferretto presenta tasche interne per inserire o sfilare le imbottiture, a seconda dell'effetto push-up che si vuole ottenere. I lacci si annodano dietro alla schiena e dietro la nuca. Costa 59 euro. Costa invece 40 euro la parte inferiore, uno slip con laccetti regolabili sui fianchi, anch'esso tempestato di strass. In quante sceglieranno di brillare in vacanza, proprio come Elisabetta Canalis?