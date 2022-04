Elisabetta Canalis rilancia il costume anni ’90: è bicolor e con l’anello sulla pancia Elisabetta Canalis ha organizzato una vacanza in Messico con la sua famiglia e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo costume che si rivelerà il must-have della prossima estate. È bicolor, cut-out e con un anello sulla pancia che ricorda i modelli degli anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrà pure aver superato i 40 anni ma ha mantenuto invariata la sua innata bellezza, tanto che sembra non invecchiare mai: anche confrontando le foto degli esordi a Striscia la Notizia con quelle attuali le differenze sono appena visibili. Lo ha dimostrato ancora una volta nelle ultime ore durante una vacanza in Messico con la famiglia. Sui social l'ex velina ha condiviso degli scatti in riva al mare e ne ha approfittato per sfoggiare un costume colorato e glamour che si rivelerà il must-have della prossima estate. La sua particolarità? È ispirato ai modelli che hanno spopolato negli anni '90.

I look da mare di Elisabetta Canalis

Cosa c'è di meglio di una vacanza in un luogo esotico per cominciare la primavera col piede giusto? È proprio quanto fatto da Elisabetta Canalis, che da qualche giorno è volata in Messico con la famiglia e gli amici. Sui social ha documentato alcuni dei momenti più belli del viaggio, posando spesso sullo sfondo di panorami da sogno. È stato però uno scatto in particolare ad aver attirato le attenzioni dei fan, soprattutto quelli appassionati di moda, nel quale la velina è apparsa adorabile con un fiore tra i capelli e un costume intero bicolor. Si tratta di un modello trikini, ovvero con i fianchi scoperti, sulla parte superiore total pink e con lo slip verde, la cui particolarità sta nell'anello al centro della pancia.

Elisabetta Canalis col costume anni ’90

Il ritorno del costume "stropicciato" con gli anelli

Ricordate i costumi "stropicciati" con gli anelli che hanno spopolato negli anni '90? A quanto pare sono tornati in voga e a dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis con il suo look balneare per la vacanza in Messico. Niente più micro bikini o modelli interi sgambati, i costumi must per la prossima estate sono i trikini con gli anelli che lasciano i fianchi scoperti, meglio se nel classico tessuto stropicciato ad asciugatura rapida tipico dei Ninetees. La silhouette senza tempo e i dettagli cut li rendono ancora oggi super trendy, tanto che si potranno tranquillamente rispolverare i vecchi modelli senza dare nell'occhio. Insomma, a quanto pare l'ex velina ha già anticipato l'estate e, a giudicare dai presupposti, sarà all'insegna dell'effetto nostalgia.