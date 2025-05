Elisabetta Canalis si allena in tutina scollata e ballerine: in palestra trionfa la sensualità

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis vive stabilmente a Los Angeles da anni e, nonostante abbia messo fine al matrimonio con Brian Perri, ha deciso di rimanere lo stesso in America insieme alla figlia Skyler Eva. Certo, torna regolarmente in Italia sia per impegni lavorativi che per fare visita alla famiglia, ma è chiaro che è riuscita a farsi una nuova vita anche oltreoceano. Sui social documenta regolarmente la sua quotidianità, concentrandosi soprattutto sui look scelti per le diverse occasioni. Ad attirare le attenzioni dei fan di recente è stato l'insolito completino che ha sfoggiato in palestra: ecco cosa ha indossato per allenarsi.

Elisabetta Canalis in palestra con la scollatura maxi

Dite addio ai classici completi da palestra fatti di leggings, top sportivi, pantaloni della tuta oversize e canotte tecniche, è arrivato il momento di lasciar trionfare lo stile e la sensualità anche mentre ci si allena. A dimostrarlo è stata Elisabetta Canalis, che in alcuni video social ha letteralmente riscritto le regole di stile da workout. Si è lasciata immortalare mentre usa alcuni macchinari per i muscoli di gambe e braccia ma, al di là dei faticosi esercizi, ad attirare le attenzioni è stato il suo look sporty. La showgirl ha infatti esaltato la silhouette impeccabile con una tutina in lycra aderentissima, un modello total black super fasciante con una doppia scollatura, una sul décolleté e l'altra sulla schiena (quest'ultima rimasta completamente nuda).

Elisabetta Canalis con la tutina scollata

Le ballerine da workout di Elisabetta Canalis

Per completare il tutto Elisabetta Canalis ha evitato le classiche sneakers modello running che di solito si usano per allenarsi, ha preferito delle ballerine "a calzino", ovvero delle scarpette che sembrano delle mezze punte da danza con tanto di nastri sul collo del piede ma declinate in una versione black&white.

Elisabetta Canalis con le ballerine in palestra

Non è la prima volta che la showgirl indossa delle scarpe sportive "insolite", lo aveva già fatto in passato con delle sneakers futuristiche, sottolineando che non riusciva più a farne a meno. Insomma, Elisabetta sembra voler rivoluzionare il tradizionale dress code da palestra e a quanto pare ci sta riuscendo: in quante, come lei, lasceranno spazio alla sensualità anche durante gli allenamenti?