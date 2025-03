video suggerito

Chi ha firmato (e quanto costano) i micro shorts in vinile di Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis si gode la primavera a Los Angeles e lo fa con lo stile glamour che da sempre la contraddistingue. In quanti hanno notato i micro shorts in latex che ha indossato di recente? Ecco chi li ha firmati e quanto costano.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrà pure essersi trasferita a Los Angeles da anni ma non per questo ha detto addio ai suoi fan italiani. Oltre a tornare spesso nel nostro paese per i più svariati eventi professionali, si serve anche regolarmente dei social per documentare la sua "normale" quotidianità americana fatta di serate casalinghe con Skyler Eva, uscite con gli amici e allenamenti in palestra. Complici le giornate sempre più calde in pieno mood primaverile, ha sfoggiato un look che non è passato inosservato: ecco quanto costano i micro shorts in vinile che ha indossato per trasformarsi in una sensuale dark lady.

Il look dark di Elisabetta Canalis

Per una serata divertente con gli amici, primo tra tutti il ballerino Giuseppe Giofrè (anche lui vive stabilmente a Los Angeles), Elisabetta Canalis ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma rivisitando l'effetto dark in chiave super glamour e sensuale.

Elisabetta Canalis con i pantaloncini in vinile

Ha abbinato una camicia oversize trasparente, lasciando intravedere il reggiseno a triangolo in tinta attraverso il tessuto, a un trench lungo fino alla caviglia e con le maniche a palloncino. A fare la differenza è stato il micro shorts in vinile che ha messo in evidenza le gambe lunghe e snelle (e i collant semi-coprenti). Non è mancato il tocco prezioso con una collana a catena, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda bassa e con la fila centrale.

Shorts Courrèges

Il ritorno dei capi di vernice

Il capo chiave del look dark di Elisabetta Canalis sono i pantaloncini, un modello che sembra essere uscito da Tomb Rider con la sua eroina Lara Croft. Gli shorts sono firmati Courrèges, sono in vinile lucido e sono contraddistinti dalla vita basa che si chiude con una zip "in vista".

Elisabetta Canalis in Courrèges

Sul lato, inoltre, hanno un cut-out che dà vita a un effetto "orlo tagliato". Qual è il prezzo di questi micro shorts? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 550 euro. Scommettiamo che il vinile e il latex diventeranno i tessuti must della primavera 2025?