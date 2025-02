Quanto costano le scarpe futuristiche di Elisabetta Canalis: “Non riesco a usarne altre”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Da diversi anni la vita di Elisabetta Canalis non è più in Italia, anche se appena possibile le piace tornare a casa, nella sua terra e dalla sua famiglia, a cui è molto legata. Vive a Los Angeles con la figlia e attualmente ha un nuovo compagno, dopo la fine del matrimonio con Brian Perri. Proprio da Los Angeles arrivano le ultime foto della showgirl, che è molto attiva sui social. I fan amano seguirla nella sua quotidianità e vederla alle prese con la vita di tutti i giorni. Ama stare all'aria aperta, buttarsi ogni giorno in un'avventura nuova, divertirsi con sua figlia, fare con lei esperienze sempre diverse. E se in tv siamo abituati ad ammirarla in abiti aderenti e tacchi alti, quando invece è in giro per Los Angeles con la figlia Skyler preferisce tutt'altro abbigliamento, all'insegna della comodità ma sempre con stile e seguendo le tendenze del momento.

La storia delle scarpe di Elisabetta Canalis

Nell'ultima carrellata di foto condivise da Elisabetta Canalis, la showgirl indossa un paio di scarpe che non sono passate inosservate. Si tratta delle Sneakers Yeezy Foam Runner realizzate in collaborazione con Adidas. Il brand è quello di Kanye West. Questa scarpa è stata presentata per la prima volta sul palco del Fast Company Innovation Festival: è una scarpe riciclabile, senza lacci, con apertura sulla tomaia per consentire una perfetta traspirazione del piede. Sono realizzate con una speciale schiuma ottenuta dalle alghe. Il modello della showgirl non è monocolore, ma c'è un gioco di tonalità grigiastre su base scura che creano un effetto ottico particolare, come marmorizzato.

Sia il materiale di realizzazione che la forma, rendono questo paio di sneakers uniche: quasi futuristiche, come se arrivassero da un altro tempo e un altro spazio. Acquistarle è un'impresa, perché sono passati diversi anni dal loro lancio sul mercato. Come ogni prodotto di Kanye West sono andate subito sold out e attualmente sono in vendita solo su siti di reselling, dove è possibile acquistarle per un prezzo che va dai 200 ai 300 euro. Elisabetta Canalis si è innamorata della loro estrema comodità: "Non so voi, ma da quando ho messo queste scarpe non riesco a usarne altre (di sportive intendo)" ha scritto.