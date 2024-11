Il look anni Ottanta di Elisabetta Canalis: il mini abito con maniche a palloncino costa quasi 3mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis continua a vivere a Los Angeles. La showgirl italiana vive nella città californiana insieme alla figlia Skyler Eva, avuta dall'ex marito Brian Perri. Proprio a Los Angeles sfoggia spesso una serie di look super glamour, come quello che ha indossato per il party di Halloween qualche settimana fa. Nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram un look invernale dalle vibes anni Ottanta con grandi maniche a palloncino.

Il look total white di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis sceglie una silhouette vintage in stile anni Ottanta. Per una serata fuori a Los Angeles, la showgirl indossa un mini abito doppiopetto con maniche a palloncino. La stessa Canalis fa riferimento al taglio retrò del vestito nella didascalia che accompagna il post "Queste foto mi fanno venire in mente una canzone … una degli anni 90 , fa così, vediamo se ve la ricordate: ‘Just think that everything you touch could turn to gold. Fall in love with everything that you would love to love'".

Elisabetta Canalis con look vintage

L'abito firmato Zimmermann è in lana e in seta sui toni del crema e fa parte della collezione Cruise 2025. Lo scollo a V profondissimo e le maniche lunghe arricciate a palloncino lo rendono un vestito senza tempo che risente dell'influenze degli abiti con spalle ampie degli anni novanta. Il design è quello di un blazer doppiopetto, ma la scollatura e il dettaglio delle spalle arricciate lo rendono perfetto come abito da sera. Il vestito viene venduto a 2750 euro sul sito del brand.

Elisabetta Canalis in Zimmermann

Il look è completato da un paio di collant velati neri e da gioielli Messika, nello specifico l'anello doppio Glam'azone in oro bianco e con pavé di diamanti che costa 7.850 euro. Un tocco originale per un look total white.

Elisabetta Canalis in Messika