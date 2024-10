video suggerito

Elisabetta Canalis esce in intimo e vestaglia trasparente: da cosa si è travestita per Halloween Elisabetta Canalis ha partecipato a una festa di Halloween e lo ha fatto con un look total white con completino intimo e vestaglia trasparente coordinata: da cosa si è travestita? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis vive stabilmente a Los Angeles ormai da anni ma non di rado torna in Italia sia per motivi lavorativi che per trascorrere del tempo in famiglia. Con l'avvicinarsi di Halloween, però, ama rimanere in America, così da godersi l'atmosfera "spettrale" che accompagna la ricorrenza (da sempre molto sentita negli Stati Uniti). Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato a un party in maschera con alcuni amici, approfittandone per sfoggiare il suo primo costume a tema tutt'altro che convenzionale. Per lei niente abiti e accessori spaventosi, ha preferito uscire in lingerie: da cosa si è vestita?

Il look lingerie di Elisabetta Canalis

Al motto di "Halloween, dolcetti, incontri, cose strane e tanto divertimento", Elisabetta Canalis ha documentato sui social il suo ultimo fine settimana di festa. Se nelle scorse settimane aveva semplicemente accompagnato la figlia Skyler Eva alla ricerca di gadget a tema Halloween, ora è diventata lei protagonista di un party in maschera. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha seguito alla lettera il trend del vedo non vedo uscendo in total white con indosso solo dei capi di lingerie. Reggiseno di pizzo con due laccetti che esaltano il seno, tanga sgambati coordinati e una lunga vestaglia trasparente coordinata: l'ex velina ha così lasciato trionfare la sensualità.

Elisabetta Canalis in intimo bianco

Elisabetta Canalis in versione sensuale per Halloween

La cosa che rimane da chiedersi è: qual è il personaggio che Elisabetta Canalis ha interpretato per Halloween con il suo travestimento anti-convenzionale?

Elisabetta Canalis alla festa di Halloween

A primo impatto, non essendoci dettagli, accessori e gadget a tema horror, sembrerebbe semplicemente essere uscita in intimo ma la verità è che si è trasformata semplicemente in un provocante angelo. La cosa ha fatto letteralmente impazzire i fan, che sui social hanno ironizzato sul fatto che Halloween è improvvisamente diventata la loro festa preferita. In quante prenderanno ispirazione dalla showgirl per il party del 31 ottobre? L'effetto iper sensuale sembra essere assolutamente assicurato.