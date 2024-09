Elisabetta Canalis in total black a Los Angeles: è una diva con abito corsetto in ecopelle

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Per Elisabetta Canalis l'estate non è ancora finita. La showgirl abitando a Los Angeles può ancora godersi le alte temperature di settembre, mentre in Italia è tornata in tv con Tilt-Tieni il tempo e sta per sbarcare anche al cinema con Come far litigare mamma e papà, nelle sale dal prossimo 11 settembre. I mesi estivi, come ogni anno, hanno visto Canalis trascorrere alcune settimane nella sua Sardegna insieme alla figlia Skyler Eva dopo aver fatto tappa in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta. Per il settembre caldo della California, Canalis esalta la sua silhouette tonica e asciutta con un tubino nero di pelle.

Il look dark di Elisabetta Canalis

Sempre impeccabile e super glamour, Elisabetta Canalis anche in estate opta per un tubino nero in ecopelle. La showgirl è da sempre una convinta sostenitrice della causa animalista e si espone sui social contro gli abusi e le torture ai danni degli animali: per questo i capi in pelle che indossa sono sempre rigorosamente in ecopelle. Stavolta opta per un abito firmato Violante Nessi, brand eponimo della giovane designer italiana che dal 2015 ha dato vita a questo brand.

Il modello scelto da Canalis è il Voena Dress in total black. Si tratta di un modello midi monospalla a corsetto realizzato a mano nell'atelier del brand italiano. Il dettaglio monospalla rende super moderna la silhouette del vestito corsetto. L'abito è venduto sull'e-commerce del brand a 895 euro. Il look è completato da un paio di pumps nere con dettaglio metallizzato sulla punta: un total black aggressivo ma elegantissimo. Non può mancare poi un dettaglio revival di fine anni Novanta: gli occhiali tartarugati cat-eye. Questo modello geometrico è il Tilde firmato Huma Eyewear e si può trovare in vendita a 260 euro.

