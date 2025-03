video suggerito

Elisabetta Canalis a Los Angeles, il look per la primavera 2025 è con mini abito monospalla Elisabetta Canalis ha condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono con un look total black composto da mini abito monospalla e stivali slouchy: un outfit che esalta la sua silhouette ed è perfetto per l'arrivo della primavera.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis si gode le giornate a Los Angeles. La showgirl si gode il clima primaverile californiano, dopo essere tornata da una vacanza a Cabo, in Messico. Le sue scelte stilistiche non passano mai inosservate e dimostrano come Canalis sia sempre al passo con le ultime tendenze: dalle scarpe futuristiche che utilizza per i suoi everyday look, passando per i costumi che sfoggia, la conduttrice non rinuncia mai agli outfit più glamour. Sui social ha condiviso alcuni scatti risalenti agli ultimi giorni: per un'esposizione a Los Angeles ha sfoggiato un look di tendenza che metteva in risalto il suo fisico tonico.

Elisabetta Canalis, stivali slouchy e mini abito per il look total black

Elisabetta Canalis ha condiviso alcuni scatti dei suoi ultimi "roadtrips", dei suoi weekend e dei suoi cani in un post su Instagram. Tra le foto postate dalla showgirl si alternano outfit sporty, scelti per le camminate sulle colline che circondano Los Angeles, momenti di relax con i suoi cani e qualche video dei suoi allenamenti. Ai fan, però, non è passato inosservato il look scelto da Cnalis per prendere parte a una mostra d'arte a Los Angeles.

Elisabetta Canalis

Il modello nero asimmetrico monospalla ricorda un modello simile del brand Aniye By e si abbina a un paio di stivali slouchy neri che arrivano al ginocchio. L'abito drappeggiato esalta le braccia toniche di Canalis che sceglie di mettere in evidenza la silhouette dell'abito anche con uno chignon che dà allunga il collo. Questo abbinamento total black è perfetto per un date o per un appuntamento in primavera perché gioca con le forme, pur essendo il nero un colore non prettamente primaverile.

Elisabetta Canalis