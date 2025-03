video suggerito

Elisabetta Canalis si prepara all'estate: ora gli shorts di jeans si abbinano ai tacchi a spillo Elisabetta Canalis ha dato una piccola anticipazione dell'estate sui social: ecco qual è il look casual ma dal dettaglio glamour che di sicuro diventerà il must della prossima stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis vive da anni a Los Angeles con la figlia Skyler Eva ma, nonostante ciò, continua ad avere un contatto diretto con i fan italiani. Oltre a postare quotidianamente foto e video della sua vita privata e dei suoi impegni professionali, torna anche spesso nel nostro paese, ritrovando sia la famiglia che gli amici. Ora, sebbene sia rimasta in America, è riuscita lo stesso ad attirare le attenzioni di milioni di followers del suo paese d'origina, in che modo? Postando gli scatti di uno shooting in cui ha sfoggiato un look casual e glamour che ha anticipato l'estate: ecco cosa ha indossato l'ex velina.

Elisabetta Canalis anticipa l'estate

L'avevamo lasciata tra abiti monospalla e pantaloncini in vinile, ora ritroviamo Elisabetta Canalis in una versione un tantino più "casalinga" ma sempre super glamour. Sarà perché a Los Angeles le temperature sono già miti o perché semplicemente è diventata protagonista di una campagna pubblicitaria estiva, ma la cosa certa è che ha anticipato la bella stagione con un look destinato a diventare un must. Si tratta di un completo facilmente "replicabile" anche nella quotidianità, il cui effetto "wow" sembra essere assicurato. Sullo sfondo dei mobili della sua cucina, Elisabetta ha posato con indosso una semplice canotta grigia con spalline sottili portata senza reggiseno e un paio di shorts in denim sgambati e con gli orli sfilacciati.

Il look estivo di Elisabetta Canalis

Il look da imitare di Elisabetta Canalis

A fare la differenza nella scelta di stile di Elisabetta Canalis sono state le scarpe: niente sandali, ballerine o stivali, ha preferito un paio di pumps in vernice color nude con cinturino alla caviglia e vertiginoso tacco a spillo. Così facendo, non solo ha esaltato le gambe lunghe e snelle, ma ha anche reso super sensuale e chic un abbinamento che, in alternativa, sarebbe risultato comodo e casual. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e posa da diva: l'ex velina è prontissima per dare il via alla bella stagione con la femminilità che da sempre la contraddistingue.