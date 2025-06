video suggerito

Le vacanze in Sardegna di Elisabetta Canalis: dà il via all’estate col bikini nero sgambato Elisabetta Canalis è tornata in Sardegna, la sua terra natale, dando così ufficialmente il via all’estate. Cosa ha indossato per la sua prima giornata di mare? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis vive stabilmente a Los Angeles ormai da anni ma torna spesso in Italia sia per motivi lavorativi che per rivedere gli amici e le persone care. Se durante l'inverno frequenta soprattutto Milano, dove partecipa regolarmente alle Fashion Week, in estate preferisce puntare tutto sulla Sardegna, la sua terra natale. Da qualche giorno insieme a Skyler Eva è ad Alghero, la città in cui è nata e cresciuta, e ha approfittato del caldo e del mare cristallino per mettersi in bikini: ecco il look minimal che ha scelto per dare il via alla stagione balneare.

Elisabetta Canalis torna in Sardegna per l'estate

L'estate 2025 è appena cominciata e le star ne hanno già approfittato per partire alla volta di mete più o meno esotiche sia in Italia che nel resto del mondo. Elisabetta Canalis, ad esempio, è tornata ad Alghero e insieme alla figlia Skyler Eva si sta godendo le giornate tra mare cristallino, tintarella, giri in bici e prelibatezze culinarie tipiche del luogo. Naturalmente ha documentato tutto sui social con un album realizzato ad hoc (e accompagnato dalla didascalia "Incontrami al chiaro di luna o alla luce del giorno". Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il suo primo bikini di stagione? Per lei niente stampe tropical, colori accesi o fantasie floreali, ha preferito uno stile sobrio e minimal con un due pezzi nero dall'eleganza senza tempo.

Elisabetta Canalis in Triumph

Il primo look balneare di Elisabetta Canalis

Per dare il via alla sua estate sarda Elisabetta Canalis ha scelto un bikini total black, per la precisione un modello firmato Triumph dallo stile basic.

Leggi anche Elisabetta Canalis si prepara all’estate: ora gli shorts di jeans si abbinano ai tacchi a spillo

Elisabetta Canalis senza trucco

Ha abbinato un reggiseno col ferretto e le spalline larghe a un paio di tanga sgambatissimi che hanno messo in risalto sia i fianchi che gli addominali scolpiti. Per completare il tutto ha scelto una collanina gold sottile e ha tenuto i capelli legati in uno chignon improvvisato. Naturalmente ha rinunciato al trucco, lasciando trionfare la sua bellezza naturale. In quante durante le prossime vacanze estive prenderanno ispirazione dalla showgirl e in spiaggia punteranno sullo stile minimal?