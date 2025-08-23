Elisabetta Canalis, bagno in topless tra i boschi: la vacanza nella villa con sauna all’aperto

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Elisabetta Canalis e di un presunto flirt con Alvise Rigo ma solo di recente è arrivata la conferma. Archiviati sia il matrimonio con Brian Perri che la storia d'amore con Georgian Cimpeanu, ora l'ex velina sui social ha pubblicato il primo scatto dell'attore, anche se solo di spalle. I due si sono concessi una romantica fuga di coppia e, sebbene abbiano provato a "nascondersi", alla fine è bastato "incrociare" le loro Stories per capire che erano insieme. Elisabetta è apparsa letteralmente raggiante e ha approfittato dell'atmosfera intima e rilassata della vacanza per concedersi un bagno in topless.

La vacanza nella foresta di Elisabetta Canalis

Qual è la location scelta da Elisabetta Canalis e Alvise Rigo per la prima vacanza di coppia? Il Sequoia National Park, un parco nazionale della California famosa per i suoi alberi giganti che rendono gli incredibili panorami ancora più suggestivi.

Elisabetta Canalis al Sequoia National Park

I due hanno soggiornato in una delle strutture vicine ai boschi, per la precisione al Paradise Ranch Inn, una meravigliosa villa con terrazza, sauna ed enormi vetrate con vista sulla foresta (prezzo 550 euro a notte).

Paradise Ranch Inn

Come documentato da Elisabetta, la camera da letto dà direttamente sulla natura verdeggiante e si ha l'idea di dormire letteralmente tra gli arbusti. I due hanno fatto anche il bagno nel fiume e infine si sono concessi un momento di relax in una sauna finlandese immersa nella foresta.

L’hotel al Sequoia National Park

Elisabetta Canalis, la foto in topless

Tra le numerose foto postate da Elisabetta Canalis sui social ce n'è una in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: quella in cui fa il bagno in topless in una vasca di legno. La struttura si trova su un terrazzino all'aperto ma a fare da sfondo ci sono solo i boschi incontaminati.

La foto in topless di Elisabetta Canalis

L'ex velina, dunque, ha approfittato dell'atmosfera rilassante per spogliarsi e per lasciarsi immortalare di spalle mentre si gode il panorama. Ha la schiena nuda, i capelli bagnati e il viso rivolto verso l'infinito: sebbene non riveli nulla di "scandaloso", tanto è bastato per infiammare i social. In quanti sognano di visitare una location tanto wild in questa parte finale dell'estate 2025?