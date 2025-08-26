stile e Trend
Elisabetta Canalis, il look da avere in autunno è con bermuda e camicia (da indossare senza reggiseno)

L’autunno 2025 si avvicina ed Elisabetta Canalis sembra essere già pronta per accoglierlo con stile. Sui social ha infatti proposto un look tutto da imitare con bermuda e camicia coordinata (da indossare senza reggiseno).
A cura di Valeria Paglionico
Le vacanze estive per Elisabetta Canalis sembrano essere finite: dopo aver trascorso qualche giorno tra i boschi della California con la nuova fiamma Alvise Rigo, è tornata a casa dalla figlia Skyler Eva e lentamente sta riprendendo la sua normale routine quotidiana. La prima cosa che ha fatto al rientro? Si è servita dei social per condividere degli inediti scatti fashion realizzati in Sardegna, ad Alghero, nei quali sfoggia un look che si rivelerà perfetto per l'autunno 2025: ecco cosa ha indossato in vista delle prime giornate fredde del nuovo anno lavorativo.

Il look che anticipa l'autunno di Elisabetta Canalis

L'autunno 2025 si avvicina ed Elisabetta Canalis si sta già preparando per accoglierlo con stile. Fotografata ad Alghero da Eleonora Chessa, l'ex velina è riuscita a distinguersi per glamour e sensualità, lanciando diversi trend da seguire assolutamente con l'inizio della nuova stagione.

Elisabetta Canalis indossa la camicia senza reggiseno
Ha puntato tutto sull'originalità di Jil Sander, scegliendo un completo in tela di lana decorato all-over con dei micro quadretti sui toni del nero, beige e marrone. L'outfit è caratterizzato da due pezzi coordinati: un paio di bermuda al ginocchio dal taglio over e una camicia che può essere utilizzata come giacca (da indossare rigorosamente senza reggiseno come ha fatto la showgirl).

Elisabetta Canalis, bagno in topless tra i boschi: la vacanza nella villa con sauna all'aperto
Elisabetta Canalis in Jil Sander
Elisabetta Canalis con la borsa icona

Per completare il tutto Elisabetta Canalis ha scelto delle calzature che si riveleranno un must dell'autunno: un paio di stivaletti a calza in pelle nera (sempre di Jil Sander) con la punta quadrata e il tacco largo e medio. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 1.390 euro.

Goji Bamboo Piccola di Jil Sander
Non è mancata la borsetta griffata della stessa Maison, ovvero la Goji Bamboo Piccola con l'iconico manico in bambù (prezzo 1.790 euro). Capelli legati in una coda messy, make-up dai toni naturali e pose da diva: Elisabetta Canalis è prontissima per dare il via alla nuova stagione con la sensualità che da sempre la contraddistingue.

