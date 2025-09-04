Elisabetta Canalis con i wet hair sul set: l’effetto bagnato è il must dell’autunno 2025

Elisabetta Canalis è tornata a lavorare e lo ha fatto con stile. Ecco qual è l’acconciatura che ha sfoggiato sul set destinata a diventare un must dell’autunno 2025.

Elisabetta Canalis ha trascorso un'estate da sogno: è tornata in Sardegna, la sua terra natale, e si è goduta qualche settimana in famiglia insieme alla figlia Skyler Eva, poi si è concessa qualche weekend in Messico con le amiche e infine è tornata negli Stati Uniti, trascorrendo del tempo in intimità con Alvise Rigo in una esclusiva location nel bel mezzo dei boschi californiani. Ora per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare e lo ha fatto "col botto". Sui social ha documentato alcuni dei momenti della recente giornata trascorsa sul set, approfittandone per lanciare la pettinatura da imitare in autunno.

Elisabetta Canalis torna sul set

L'autunno 2025 si avvicina e le star si stanno preparando ad accoglierlo con stile. Lo sa bene Elisabetta Canalis, tornata a farsi fotografare per un esclusivo shooting fashion. Al momento non ha ancora rivelato qual è il progetto a cui ha preso parte, si è semplicemente limitata a postare un album accompagnato dalla didascalia "On set", ma tanto è bastato per far impazzire i fan. Audaci body tagliati sui fianchi, leggings e top crop di vernice e cappotti oversize: l'ex velina si è trasformata in una diva dark dall'innata sensualità, mettendo ancora una volta in risalto la naturale bellezza che da sempre la contraddistingue. Il dettaglio che ha fatto la differenza? L'acconciatura destinata a diventare un must.

Elisabetta Canalis con i capelli a effetto bagnato

L'acconciatura da imitare in autunno

Qual è l'acconciatura da imitare assolutamente per dare il via all'autunno con un tocco di glamour? Quella sfoggiata sul set da Elisabetta Canalis che, sotto la consulenza dell'hairstylist Vladimir Simic, ha puntato tutto sui wet hair, ovvero i capelli a effetto bagnato. Si tratta di un look versatile e fresco, perfetto per ogni occasione, capace di donare raffinatezza e glamour in pochi minuti. Come ricrearlo? Bisogna stendere un gel su tutti i capelli, dalle radici alle punte, pettinandoli poi con un pettine a denti larghi. Per uno styling più messy vanno poi usate semplicemente le dita. Scommettiamo che questa tecnica diventerà un vero e proprio must della prossima stagione?