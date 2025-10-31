Elisabetta Canalis per Halloween è una coniglietta di Playboy: il costume con body intimo e maschera

Elisabetta Canalis ha già dato il via ai festeggiamenti di Halloween e sui social ha mostrato il travestimento che ha scelto per quest’anno: si è trasformata in una super sensuale coniglietta di Playboy.

Oggi, 31 ottobre 2025, si festeggia Halloween e sono moltissimi coloro che si preparano a celebrarlo in gran stile, magari organizzando una "sessione" di "Dolcetto o scherzetto" con i figli oppure un party scatenato con gli amici più cari. Elisabetta Canalis non se lo è lasciato dire due volte e, complice il fatto che in America (dove vive stabilmente da anni) la ricorrenza è molto sentita, ha fatto tutto qualche ora di anticipo. Quest'anno non ha voluto rinunciare al classico travestimento a tema ma ha puntato su qualcosa di iper sensuale: ecco il suo costume da coniglietta di Playboy.

Il travestimento sexy di Elisabetta Canalis per Halloween

Al motto di "Cosa sarete per Halloween?", Elisabetta Canalis ha mostrato il costume che ha indossato per il party a tema a cui ha partecipato. Per lei niente abiti da strega, fantasma o scheletro, ha infiammato i social trasformandosi in una coniglietta di Playboy. Naturalmente ha rivisitato il travestimento in chiave dark, non rinunciando all'innata sensualità che da sempre la contraddistingue. Piuttosto che i soliti abiti sintetici venduti a pochi euro sul web, ha deciso di sfoggiare un body intimo firmato Triumph Lingerie, per la precisione un modello total black con dettagli in pizzo sul busto, slip sgambati e reggiseno a triangolo con scollatura maxi.

Elisabetta Canalis in Triumph Lingerie

Elisabetta Canalis con maxi cuissardes e body intimo

Per completare il tutto la showgirl non si è fatta mancare degli ulteriori accessori iper provocanti. Ha infatti abbinato il body intimo a un paio di stivali cuissardes di Casadei, modello in pelle dark alto fin sopra alla coscia con un vertiginoso tacco a spillo, e a una maschera glitterata total black con buchi per gli occhi e orecchie da coniglietta.

Elisabetta Canalis in versione coniglietta

Capelli sciolti e lisci, manicure neutra con smalto bianco latte e lucidalabbra trasparente sulla bocca: sebbene in Italia i festeggiamenti non siano ancora cominciati, Elisabetta Canalis ha già vinto il titolo di star più sexy di Halloween. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco iper sensuale ai party con gli amici di questa sera?