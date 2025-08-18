Gossip
video suggerito
video suggerito

Alvise Rigo, chi è l’ex rugbista al centro del gossip con Elisabetta Canalis

Ex rugbista, oggi modello, personal trainer e volto televisivo: Alvise Rigo è il nome che da qualche settimana rimbalza sulle pagine di cronaca rosa per la presunta relazione con Elisabetta Canalis.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Andrea Parrella
67 CONDIVISIONI
Immagine

Negli ultimi giorni il nome di Alvise Rigo circola sempre più spesso accanto a quello di Elisabetta Canalis. L'ex rugbista, diventato modello, personal trainer e volto televisivo, è stato accostato all'ex velina e volto televisivo da Giuseppe Candela, che su Chi Magazine descrive i due come inseparabili, sia lavorativamente dopo le riprese del reality Netflix Physical: 100, ma anche oltre il lavoro, avvistati insieme a Los Angeles, città in cui vive l’ex velina di Striscia la Notizia.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, originario di Venezia, Rigo ha costruito la sua prima carriera nello sport. Ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby, per poi militare in Serie A con squadre come Valsugana, CUS Padova, Lazio Rugby e Petrarca. La sua carriera da atleta, però, si è interrotta a causa di diversi infortuni che lo hanno costretto a fermarsi.

Dal rugby alla moda e alla Tv

Una volta archiviato il rugby, si è trasferito a Milano e ha intrapreso nuovi percorsi: personal trainer, volto per campagne pubblicitarie e addetto alla sicurezza di celebrità internazionali come Al Pacino, Bella Hadid e Kendall Jenner. La televisione lo ha poi fatto conoscere al grande pubblico. Nel 2020 è salito sul palco di Sanremo come valletto al fianco di Antonella Clerici. L’anno successivo ha partecipato a Ballando con le stelle. Da lì è stato ospite di programmi come I Soliti Ignoti, Celebrity Chef e Boomerissima. Nel 2023 ha debuttato come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e in Nuovo Olimpo, film di Ferzan Özpetek.

Leggi anche
Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi insieme: "Si conoscono grazie ad amici comuni, intesa immediata"

L'avvicinamento ad Elisabetta Canalis

Oggi si parla di lui per l'avvicinamento a Elisabetta Canalis. Oltre agli avvistamenti in ristoranti di Los Angeles, i fan hanno notato dettagli che sembrano avvicinarli: Rigo è apparso in compagnia di Josie, il cane dell’ex velina, e nelle sue Instagram stories è comparsa, anche se per pochi secondi, la stessa Canalis. Al momento nessuna conferma ufficiale, ma “strani movimenti” social e uscite pubbliche, i sospetti dei fan si fanno sempre più concreti. Lei, 46 anni, è reduce dalla separazione dal chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Lui, 32 anni, ha sempre protetto la sua vita privata. Ma ora, per l’ex rugbista diventato volto televisivo, potrebbe essere arrivato il momento di finire sotto i riflettori del gossip.

Gossip
67 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie: l'arrivo di Fiorello e Conti
"Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, non riusciva a parlare": il ricordo del soccorritore del 118
Chi è Dina Minna, l'angelo custode di Pippo Baudo: "Per me è davvero indispensabile"
Baudo era semplicemente Pippo, bastava il nome
Andrea Parrella
Il ricordo di Katia Ricciarelli: "Ci siamo sposati per amore, non si dimenticano 18 anni insieme"
Pippo Baudo ha avuto due figli: chi sono e che lavoro fanno Alessandro e Tiziana
La famiglia Bongiorno: "Pippo Baudo portò sulle spalle il feretro di Mike, tra loro rivalità fraterna"
Come cambia la programmazione per rendere omaggio al re della televisione italiana
Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Mi ha insegnato quello che so”
Addio Pippo Baudo: l’uomo che ha inventato la TV senza volerla cambiare Maria Cafagna
Lo storico volto della televisione aveva 89 anni
Da Pausini a Conti, il mondo dello spettacolo piange Pippo Baudo: “Un pezzo di vita delle famiglie italiane”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views