Alvise Rigo, chi è l’ex rugbista al centro del gossip con Elisabetta Canalis

Negli ultimi giorni il nome di Alvise Rigo circola sempre più spesso accanto a quello di Elisabetta Canalis. L'ex rugbista, diventato modello, personal trainer e volto televisivo, è stato accostato all'ex velina e volto televisivo da Giuseppe Candela, che su Chi Magazine descrive i due come inseparabili, sia lavorativamente dopo le riprese del reality Netflix Physical: 100, ma anche oltre il lavoro, avvistati insieme a Los Angeles, città in cui vive l’ex velina di Striscia la Notizia.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, originario di Venezia, Rigo ha costruito la sua prima carriera nello sport. Ha esordito in Eccellenza con il Mogliano Rugby, per poi militare in Serie A con squadre come Valsugana, CUS Padova, Lazio Rugby e Petrarca. La sua carriera da atleta, però, si è interrotta a causa di diversi infortuni che lo hanno costretto a fermarsi.

Dal rugby alla moda e alla Tv

Una volta archiviato il rugby, si è trasferito a Milano e ha intrapreso nuovi percorsi: personal trainer, volto per campagne pubblicitarie e addetto alla sicurezza di celebrità internazionali come Al Pacino, Bella Hadid e Kendall Jenner. La televisione lo ha poi fatto conoscere al grande pubblico. Nel 2020 è salito sul palco di Sanremo come valletto al fianco di Antonella Clerici. L’anno successivo ha partecipato a Ballando con le stelle. Da lì è stato ospite di programmi come I Soliti Ignoti, Celebrity Chef e Boomerissima. Nel 2023 ha debuttato come attore nella fiction Che Dio ci aiuti e in Nuovo Olimpo, film di Ferzan Özpetek.

L'avvicinamento ad Elisabetta Canalis

Oggi si parla di lui per l'avvicinamento a Elisabetta Canalis. Oltre agli avvistamenti in ristoranti di Los Angeles, i fan hanno notato dettagli che sembrano avvicinarli: Rigo è apparso in compagnia di Josie, il cane dell’ex velina, e nelle sue Instagram stories è comparsa, anche se per pochi secondi, la stessa Canalis. Al momento nessuna conferma ufficiale, ma “strani movimenti” social e uscite pubbliche, i sospetti dei fan si fanno sempre più concreti. Lei, 46 anni, è reduce dalla separazione dal chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Lui, 32 anni, ha sempre protetto la sua vita privata. Ma ora, per l’ex rugbista diventato volto televisivo, potrebbe essere arrivato il momento di finire sotto i riflettori del gossip.