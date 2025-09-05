“Belen Rodriguez innamorata”, la showgirl parla della sua vita privata dopo i gossip con Nicolò De Tomassi

Dopo essere stata paparazzata in Sardegna con Nicolò De Tomassi, Belen Rodriguez ha parlato pubblicamente della sua vita privata. Via Instagram, la showgirl ha risposto al commento di un utente che le chiedeva se al momento fosse innamorata.

Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Dopo le critiche per la guida spericolata della moto d'acqua e quelle per l'esposizione della figlia sui social, la conduttrice ha voluto parlare della sua vita privata. Di recente, proprio durante le vacanze in Sardegna con la famiglia, era stata paparazzata insieme a Nicolò De Tomassi. I gossip avevano subito presentato l'uomo, proprietario di un circolo romano di padel, come il suo "nuovo fidanzato", ma la diretta interessata a qualche settimana di distanza è intervenuta per fare chiarezza.

Belen Rodriguez parla della sua vita privata: il commento sui social

Dopo essere stata paparazzata nell'estate appena conclusa, mentre si scambiava alcuni baci con Nicolò De Tomassi, Belen Rodriguez ha voluto parlare pubblicamente della sua vita privata. Tra i commenti comparsi sotto al suo ultimo post Instagram, che racchiude diversi scatti delle vacanze, un utente ha scritto: "Sei innamorata". "No", ha risposto lei con decisione, mettendo in chiaro la sua situazione sentimentale solamente con poche parole. Al momento, quindi, non sarebbe innamorata dell'uomo con cui è stata avvistata, anche se non si esclude che tra loro la frequentazione stia continuando e possa avanzare alla "fase successiva". Per il momento, salvo questa risposta, nessuna conferma o smentita.

Le foto mentre bacia Nicolò De Tomassi

Durante l'estate, nei mesi trascorsi in Sardegna, Belen Rodriguez era stata paparazzata dal settimanale Chi mentre baciava Nicolò De Tomassi. "Con lui è scattata la passione. E quel bacio in acqua toglie ogni dubbio", si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Lontano dal mondo dello spettacolo, classe 1989, è proprietario di un rinomato circolo di padel romano e i due si sarebbero conosciuti tramite amici in comune e "l'intesa è scattata immediatamente". Non è chiaro se si tratti di un flirt estivo o di una relazione destinata a durare, anche se di recente la conduttrice aveva dichiarato di essere pronta per un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, lontana dai ‘fantasmi' del passato.