Tensioni tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Lei si scatena e stavolta lui si infuria”

Il rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non starebbe vivendo una delle sue fasi migliori. Tra il conduttore di Affari Tuoi e la showgirl ci sarebbero stati alcuni momenti di tensione legati ad alcuni recenti episodi in cui è stata coinvolta la showgirl: "Lui si è infuriato".

Il motivo della tensione

Continuano a rincorrersi indiscrezioni su un rapporto tutt’altro che sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo settimane di racconti sulle loro liti, a rilanciare il tema è stato Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi sul settimanale Oggi. Secondo il giornalista, l’ex ballerino sarebbe “furioso” con la madre di suo figlio Santiago a causa dei suoi ultimi comportamenti. “Belen si scatena e stavolta De Martino si infuria”, si legge sul settimanale.

Il riferimento è a due episodi recenti: prima uno scontro verbale con un benzinaio, poi la discussione con alcuni ragazzi che la stavano riprendendo mentre ballava sopra un tavolo. Scene che, stando ai retroscena, non sarebbero state affatto gradite da De Martino, segno che tra i due la tensione resta ben più alta di quanto lascino intendere pubblicamente.

Perché Belen Rodriguez è finita al centro dei rumors

Di recente, sulle pagine di cronaca rosa non si fa che parlare della showgirl. Dalla lite con il benzinaio, alla foto nuda al mare, il più recente episodio legato a lei riguarda la sua guida in moto d'acqua ritenuta spericolata da alcuni followers. A corredo di un filmato che la ritraeva durante l'attività acquatica, infatti, tra lei e alcuni utenti è partita una vera e propria discussione, visto che in molti hanno avuto da ridire sulla scelta di condividere un contenuto del genere.

La replica non si è fatta attendere: "Ma mi spiegate una cosa? Mi dovete rompere i co*lioni sempre? Ma potrò vivere come mi pare? Che poi è quello che faccio. Ma dopo 20 anni non riesco ad abituarmi a questo comportamento di una imbecillità e pochezza".