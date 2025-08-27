Belén Rodriguez scarica gli ultimi ex fidanzati: “Avuti per colmare un vuoto, non volevo stare da sola”

Non sono stati amori indimenticabili quelli vissuti da Belén Rodriguez negli ultimi anni. A confessarlo, con disarmante sincerità, è stata la conduttrice argentina: “Storie nate perché non volevo stare da sola”.

Quelle che Belén Rodriguez ha vissuto con Nicolò De Tomassi, Angelo Edoardo Galvano ed Elio Lorenzoni non sono state relazioni destinate a lasciare un segno. A confessarlo, con la consueta franchezza, è la showgirl argentina che, in un’intervista al settimanale Chi, ha ammesso di aver solo creduto di essersi innamorata nel corso delle sue ultime storie. In realtà, più che un vero sentimento, quei legami sarebbero serviti a colmare il suo bisogno di compagnia.

“Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato”, ha raccontato Belén con disarmante sincerità, pur precisando di non volere ferire i sentimenti degli uomini ai quali si è accompagnata: “Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.

Quali sono state le ultime storie d’amore di Belén Rodriguez

Belén sembra riferirsi a tre uomini in particolare, frequentati nel corso degli ultimi tre anni. La relazione meno recente è stata quella con Elio Lorenzoni, di cui sembrava essersi innamorata subito dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino. All’epoca aveva dichiarato di volerlo sposare, salvo poi chiudere la relazione senza fornire alcuna spiegazione – almeno al pubblico – sui motivi della rottura. In seguito, la showgirl ha vissuto un legame durato qualche mese con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, che però non si è rivelato essere l’amore della sua vita. L’ultimo flirt è stato quello con Nicolò De Tomassi, 37enne proprietario di un rinomato circolo di padel romano.

Belén oggi è single: “Mi diverto e sono felice”

Attualmente, il cuore di Belén sarebbe libero (nonostante le indiscrezioni che la vogliono ancora sentimentalmente legata all’ex marito). La conduttrice racconta di stare vivendo un periodo sereno: “Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.