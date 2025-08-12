Belén Rodriguez bacia Nicolò e volta pagina, le foto con il nuovo amore: “È scattata la passione”

Belén Rodriguez ha ritrovato l'amore. Spuntano le foto di un bacio appassionato in acqua con l'uomo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. Gli scatti suggeriscono che la showgirl argentina abbia ritrovato la serenità sentimentale. L'uomo che è stato paparazzato con lei sarebbe estraneo al mondo dello spettacolo. Vediamo i primi dettagli trapelati.

Belén Rodriguez volta pagina in amore

È il settimanale Chi a pubblicare le prime foto di Belén Rodriguez con colui che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. La conduttrice è stata paparazzata durante una giornata di mare nell'incantevole cornice della Sardegna. Con lei un uomo misterioso, che non sembra far parte del mondo dello spettacolo. Il magazine di gossip svela il suo nome. Il nuovo amore di Belén Rodriguez si chiama Nicolò: "Belén Rodriguez volta pagina. Ha incontrato Nicolò ed è con lui che scatta la passione. E un bacio in acqua toglie ogni dubbio". Sulla copertina del settimanale, la foto del bacio tra Belén e Nicolò. Sarà vero amore o solo un fugace flirt estivo?

La copertina del settimanale Chi con le foto di Belén Rodriguez e Nicolò

Belén Rodriguez bacia Nicolò mentre De Martino è felice con Caroline Tronelli

Belén Rodriguez sembra ormai essersi lasciata alle spalle definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino. Lo stesso ha fatto il conduttore di Affari tuoi. Come dimostra la copertina del settimanale Chi, De Martino ha deciso di vivere alla luce del sole la relazione con Caroline Tronelli: "Avrà capito che quello che prova è un sentimento vero", ipotizza il magazine. Nei giorni scorsi, una fonte vicina al volto Rai aveva confidato al settimanale Nuovo, che i due parlerebbero già di convivenza: "Lui sembra fare sul serio". Una cosa è certa, da settimane ormai sono inseparabili. E se l'amore va a gonfie vele, altrettanto fa la carriera. Tra una manciata di settimane, De Martino tornerà al timone di Affari tuoi.