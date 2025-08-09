Stefano De Martino e Caroline Tronelli ora pensano alla convivenza: “Lui sembra fare sul serio”

Procede a gonfie vele la storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. I due si trovano in Sicilia in vacanza, dove lui è anche impegnato con il suo tour teatrale. A rivelare altri dettagli sulla loro relazione è una fonte vicina al conduttore di Affari Tuoi: “Non nascondono il feeling”.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. I due si trovano in Sicilia, dove lui è impegnato con una delle tappe del suo tour teatrale a Taormina e gli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo li riprendono in atteggiamenti intimi e confidenziali. A rivelare altri dettagli sulla loro relazione è una fonte vicina al conduttore di Affari Tuoi al noto magazine: "Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza".

"Tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli si parla già di convivenza"

Stefano De Martino non nasconde il feeling con Caroline Tronelli mentre si godono le vacanze estive in giro per l'Italia. Attualmente, si trovano in Sicilia, nei pressi di Taormina, dove il conduttore è impegnato con il suo tour teatrale. I paparazzi di Nuovo Tv li hanno immortalati insieme mentre si godono il mare e il sole. "Si parla già di convivenza, spiffera chi conosce l'ex di Belen Rodriguez", scrive in copertina il noto settimanale. La coppia sembra fare sul serio, dunque, ma solo il tempo dirà se si tratta solo di un flirt estivo.

L'estate insieme senza nascondersi

Caroline Tronelli è stata avvistata più volte accanto a Stefano De Martino nel corso delle ultime settimane. Oltre alle vacanze, ha condiviso con lui anche le tappe del tour Meglio Stasera: lo ha accompagnato in giro per l'Italia, come segnalato da varie talpe che li hanno avvistati insieme in diverse città. Non è la prima volta che sentiamo parlare di convivenza riguardo alla coppia. Stando a quanto raccontato da Alessandro Rosica a metà luglio, lei sarebbe già pronta per una convivenza. "Lei vorrebbe convivere, ma lui no" scrisse l'influencer del pettegolezzo online. Nessuna conferma, però, arriva dai diretti interessati che sui loro profili social mantengono massimo riserbo sulla loro love story.