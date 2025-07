Chi è Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino figlia di facoltosi imprenditori napoletani

Caroline Tronelli è la 22enne napoletana che ha fatto perdere la testa a Stefano De Martino. Figlia di una facoltosa famiglia di imprenditori, non condivide nulla sui social che non sia legato al suo tempo libero, sul suo conto, infatti, sono davvero poche le informazioni.

Caroline Tronelli è la ragazza che, ormai, è assodato sia la nuova fiamma di Stefano De Martino. Napoletana, 22 anni, era stata beccata più volte insieme al conduttore di Rai1, ma si parlava di un'amicizia, nulla di più. Invece, dopo l'ultima paparazzata con tanto di bacio, è ufficiale che i due facciano coppia.

Chi è Caroline Tronelli

Lunghi capelli biondi, occhi azzurrissimi e sorriso perfetto, Caroline Tronelli potrebbe essere tranquillamente una modella, ma al momento è una ragazza di 22 anni che con la moda ci ha a che fare, ma per via indiretta. È la figlia, infatti, di una famiglia di imprenditori napoletani e il fratello, Francesco Tronelli, è fondatore nonché CEO di North Beachwear, un marchio dedicato completamente all'abbigliamento da mare, rivolto ad acquirenti attenti alla moda, inserendosi perfettamente nei brand di lusso. Sul suo profilo -sebbene sia pubblico- Caroline, non condivide nulla che non abbia a che fare con viaggi, prettamente al mare, che deve essere una passione di famiglia, ma null'altro che possa far capire qualcosa in più sul suo conto.

Caroline Tronelli, fonte Instagram

La relazione con Stefano De Martino: le foto insieme in barca

La 22enne e il conduttore partenopeo erano stati beccati più volte insieme dall'inizio dell'estate. Si diceva che, però, il legame tra loro non fosse altro che amicale, dal momento che De Martino pare essere un amico dei familiari di Caroline Tronelli e le prime foto insieme, con lui che la teneva tra le braccia, avevano destato una certa curiosità, ma le voci di gossip erano state subito messe a tacere. Eppure, tra una paparazzata e l'altra per confondere le acque, alla fine c'era del vero e Diva e Donna ha beccato quel momento che tutti stavano aspettando: un bacio appassionato dopo un tuffo tra le acque cristalline della Sardegna che, quindi, conferma l'amore appena nato.