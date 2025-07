Stefano De Martino conferma la storia con Caroline Tronelli, il bacio davanti ai paparazzi: “È la donna giusta”

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più e davanti ai paparazzi si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra che dà piena conferma alla loro relazione. Sono già parecchie settimane che si parla della nuova storia amorosa del conduttore napoletano, finito al centro del gossip in questa estate durante la quale è stato fotografato con più donne: una sola, però, ha rubato il suo cuore. Tra una tappa del tour e un giro in barca in Sardegna, i due si sono lasciati andare a tenerezze e gesti affettuosi e romantici anche in Sicilia rendendo ormai pubblica la loro love story.

Le nuove foto di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Andrea Biavardi, direttore di Oggi, settimanale che ha reso pubbliche le foto della loro vacanza in Sicilia, racconta i dettagli della nuova relazione di Stefano De Martino. Con Caroline Tronelli fa sul serio e ha deciso di non nascondersi più. "Questa donna non la sciupa per niente, sembra coccolarsela, vezzeggiarsela" racconta il giornalista mentre mostra, in un video pubblicato su Instagram, le immagini del conduttore e della sua nuova fidanzata in Sicilia. "Spensierati, belli e felici, e liberi: Stefano ha trovato la donna giusta, e anche Caroline ha trovato l'uomo giusto", le parole di Biavardi.

Lei vorrebbe andare a convivere

Caroline Tronelli è stata avvistata accanto a Stefano De Martino nel corso delle ultime settimane. Oltre alle vacanze, ha condiviso con lui anche le tappe del tour Meglio Stasera: lo ha accompagnato in giro per l'Italia, come segnalato da varie talpe che li hanno avvistati insieme in diverse città. Stando a quanto raccontato da Alessandro Rosica a metà luglio, lei sarebbe già pronta per una convivenza. "Lei vorrebbe convivere, ma lui no" scrisse l'influencer del pettegolezzo online. Nessuna conferma, però, arriva dai diretti interessati che sui loro profili social mantengono massimo riserbo sulla loro love story.