Stefano De Martino e Caroline Tronelli inseparabili, lei lo segue in tour: “Vorrebbe convivere”

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono stati fotografati insieme in auto durante il tour del conduttore ‘Meglio stasera’. La giovane 22enne starebbe seguendo il nuovo fidanzato in tour, come testimoniano le stories, e secondo Rosica sarebbe pronta per la convivenza.

Prosegue la love story tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La giovane 22enne, di Napoli, sta seguendo il conduttore in giro per l'Italia con il suo tour per le arene, Meglio Stasera: dopo le paparazzate in barca, tra baci e carezze, arrivano quelle in auto, tra una città e un'altra. All'iniziò il loro appariva come un gossip estivo ma, stando ai racconti dei settimanali che li hanno paparazzati in diverse occasioni, lui sembrerebbe essersi davvero innamorato. Rosica, nelle ultime ore, ha raccontato un altro gossip: "Lei vorrebbe andare a convivere, ma lui vuole solo divertirsi".

Stefano De Martino e Caroline Tronelli in auto insieme: "Vuole andare a convivere"

Sembrano non nascondersi più Stefano De Martino e Caroline Tronelli che negli ultimi giorni sono stati in giro per l'Italia per le date programmate di Meglio stasera, lo show teatrale del conduttore televisivo. La giovanissima napoletana ha accompagnato De Martino in giro per il suo tour condividendo tra le stories le varie tappe raggiunte con lo showman. E dopo le paparazzate in barca, nel mare della Sardegna, sono stati avvistati insieme, stavolta in automobile. Alessandro Rosica, influencer del pettegolezzo online, ha raccontato che "Lei vorrebbe convivere, lui no". De Martino vorrebbe, stando a quanto rivela, "Solo divertimento". Gossip che cozzerebbe, però, con quanto raccontato dai settimanali nelle ultime settimane.

"Stefano De Martino è pazzo d'amore"

I settimanali italiani – i cui paparazzi hanno beccato insieme Stefano De Martino e Caroline Tronelli – raccontano che tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Il conduttore sarebbe "pazzo d'amore" e non vorrebbe più nascondere il suo sentimento. Nelle ultime ore sono spuntate fuori altre foto, pubblicate su Diva e Donna, che ritraggono la giovane e il conduttore sorridenti in barca, abbracciati e complici.