Veronica Ruggeri contro Nicolò De Devitiis, botta e risposta social tra i due ex: “Parla di me dicendo bugie”

A suon di video su TIkTok, Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono resi protagonisti di un botta e risposta social diventato virale. Il conduttore ha provocato la ex con un video nel quale scriveva, prima di cancellarlo, “vorrei che tornasse per mandarla a fanc*lo”. La replica dell’inviata de Le Iene è arrivata poco dopo.

Botta e risposta social tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, inviati del programma di Italia1 Le Iene ed ex fidanzati. Si sono lasciati un anno fa, nel giugno 2024, dopo circa cinque anni insieme: con i loro video su TikTok diventarono una delle coppie più chiacchierate e seguite dei social e la loro rottura spiazzò molti fan. A distanza di oltre un anno i loro nomi tornano ad essere accostati dopo un "dissing" a suon di video pubblicati su TikTok. Il primo a cominciare è stato De Devitiis, che stasera sarà protagonista dell'ultima puntata di Battiti Live.

La provocazione di Nicolò De Devitiis per l'ex fidanzata

Il "dissing" tra i due ex fidanzati è iniziato ieri con un video pubblicato su TikTok da Nicolò De Devitiis che ha corredo di un selfie, ha scritto come testo: "Di tutte le ex che ho avuto vorrei che ne tornasse solo una perché mi sono dimenticato di mandarla a fanc*lo". E poi, ancora, in un altro, ha aggiunto cantando la canzone Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni: "Nessuna vendetta perché il karma le/gli darà una persona che gli farà pensare ogni secondo: cavolo però quell’altra persona per me lo avrebbe fatto". Il primo video è stato cancellato nelle ultime ore dall'inviato de Le Iene, ma Veronica Ruggeri lo aveva già visto.

Nessun rancore, però, ha sottolineato il conduttore che sui social è noto come "divanoletto". A un utente che gliel'ha chiesto, ha risposto: "Ma zero".

La risposta di Veronica Ruggeri: "Sono bugie"

La iena e conduttrice televisiva ha replicato con un video pubblicato ieri sera nel quale, a bordo piscina, canta la canzone di Ornella Vanoni Rossetto e Cioccolato, la stessa aggiunta nel video del suo ex, e scrive: "È agosto, sei in Puglia, hai un presente brillante e un passato che parla ancora di te dicendo bugie".

Il "presente brillante" farebbe riferimento alla sua nuova relazione con Giuseppe Zingaro, membro del duo Viito, che ha scritto tra i commenti: "Quindi sarei il presente brillante?". La Ruggeri ha replicato con dei cuori rossi, prima di rispondere a un altro commento. "In fondo vi amate ancora" ha scritto utente, "ma chi?", la risposta accompagnata da un emoticon che ride.