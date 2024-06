video suggerito

Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati, lei: “È stata una bellissima storia” Veronica Ruggeri con una IG story annuncia la rottura da Nicolò De Devitiis, conosciuto sui social anche come ‘divanoletto’, suo fidanzato e collega de Le Iene. Hanno deciso di separarsi diverse settimane fa, ma solo ora hanno reso pubblico l’epilogo della loro relazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis si sono lasciati. I due volti celebri de Le Iene, noti anche per i loro video divertenti su Tik Tok, hanno deciso di prendere due strade separate dopo circa cinque anni di relazione. È stata lei a comunicare, con una Instagram story, la notizia.

Le parole di Veronica Ruggeri sulla fine con Nicolò De Devitiis

"Ciao ragazzi. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio". Con queste parole Veronica Ruggeri ha comunicato ai fan la notizia della fine della storia con il compagno e collega Nicolò De Devitiis. Non ha specificato i motivi, ma la decisione, come specificato, è stata presa diverse settimane fa. Conferma quanto ipotizzato dai fan che da giorni si interrogavano sul perché i due non si mostrassero più insieme. In silenzio Niccolò De Devitiis che su Instagram, tra le stories, ha aggiunto solo la statua del dito medio che si trova in Piazza Affari, a Milano.

La storia d'amore tra le due ‘iene', Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis

Entrambi reduci da storie d'amore importanti (lui con Eleonora Pedron, lei con Stefano Corti), Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sarebbero avvicinati nel 2019, quando iniziarono a spuntare fuori i primi rumors su una loro presunta relazione. In poco tempo confermarono il loro amore e fino a poche settimane fa si sono resi spesso protagonisti di sketch, balletti e gag esilaranti su Tik Tok dove hanno raccolto insieme migliaia di views. Hanno divertito i followers anche con i video registrati in casa Le Iene: De Devitiis ha spesso ripreso la fidanzata mentre era intenta a registrare un nuovo servizio per il programma, disturbandola.