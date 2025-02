video suggerito

L'estate in anticipo di Elisabetta Canalis: il costume da avere è rosso in stile Baywatch Per Elisabetta Canalis l'estate è già arrivata. È volata in Messico per una vacanza con le amiche e ha dato una piccola anticipazione del suo stile balneare: ecco qual è il costume da avere durante la prossima stagione estiva.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis vive stabilmente negli Stati Uniti ormai da anni ma non per questo ha abbandonato i fan italiani. Oltre a tornare spesso nel nostro paese più i più svariati impegni professionali, è anche molto attiva sui social, dove documenta regolarmente la normale quotidianità fatta di shooting fotografici, progetti professionali e dolci momenti con la figlia Skyler Eva. Di recente è partita alla volta di Cabo, in Messico, concedendosi una vacanza balneare con le amiche. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione del suo stile estivo?

Il costume rosso di Elisabetta Canalis

L'avevamo lasciata alle prese con l'attività fisica (con tanto di scarpe "futuristiche" diventate le sue preferite), ora ritroviamo Elisabetta Canalis in vacanza in Messico. Mare cristallino, sole rovente e aperitivi al tramonto: la showgirl sui social ha fatto venire a tutti voglia d'estate, approfittandone per anticipare alcuni dei trend destinati a spopolare. Il capo che non potrà proprio mancare nell'armadio vacanziero? Il costume rosso in stile Baywatch, un modello intero, scollato e sgambatissimo che è riuscito a esaltare al massimo la silhouette della showgirl. Lo ha abbinato a degli shorts di jeans, trasformandolo così in un body per una pausa relax al bar.

Elisabetta Canalis col costume rosso

Elisabetta Canalis in vacanza col tubino seconda pelle

Per la serata vacanziera, invece, Elisabetta Canalis ha puntato su un abito seconda pelle, un tubino aderentissimo firmato AFRM con maniche lunghe, collo alto e gonna alla caviglia extra fasciante, la sua particolarità?

Elisabetta Canalis in AFRM

È decorato all-over con una stampa con i petali sui toni del rosa e del nero. Il capo viene venduto anche su Asos al prezzo di 97 euro. La showgirl lo ha abbinato a uno chignon tiratissimo e, complice il fatto che lo ha provato tra le mura di casa, ha lasciato i piedi nudi. In quanti prenderanno ispirazione dai suoi look dal sapore estivo per la prossima stagione di ferie?