Skyler Eva compie 9 anni: mamma Elisabetta Canalis le regala una torta a forma di pacco Amazon Skyler Eva compirà 9 anni il prossimo 29 settembre ma ha voluto anticipare i festeggiamenti in famiglia. Cosa le ha regalato mamma Elisabetta Canalis? Una originale torta a forma di pacco Amazon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di festeggiamenti in casa di Elisabetta Canalis: tornata a Los Angeles da quasi un mese dopo le vacanze estive trascorse nella sua amata Sardegna, ora è stata lieta di spegnere le sue 46 candeline in compagnia degli amici americani (con tanto di tuta in stile Catwoman dalla scollatura maxi). Ora è arrivato il turno della piccola Skyler Eva, che quest'anno ha deciso di anticipare di qualche giorno il party in famiglia. Sebbene il compleanno ricada il 29 settembre, ha approfittato del weekend per dare il via alle celebrazioni con la mamma e il papà. Il dettaglio che non è passato inosservato? La figlia della showgirl ha scelto una torta personalizzata davvero molto originale: ecco di cosa si tratta.

Reunion di famiglia per il compleanno di Skyler

È ormai da tempo che Elisabetta Canalis ha ufficializzato la relazione con Georgian Cimpeanu, il fidanzato 31enne con cui fa commpia fissa da anni, apparendo spesso con lui sia sui social che agli eventi pubblici. Aver voltato pagina dopo il divorzio non significa che sia in cattivi rapporti con l'ex marito Brian Perri, anzi, i due si rincontrano spesso per il bene della piccola Skyler Eva, la figlia nata dal loro matrimonio ormai finito. È successo ancora una volta nelle ultime ore in occasione del compleanno della bimba, che è stata lieta di posare davanti alla torta in compagnia sia della mamma che del papà. I tre sono apparsi sorridenti e affiatati, dando vita a un dolce ritratto di famiglia.

La foto di famiglia

L'originale torta di Skyler Eva

La vera protagonista della giornata è stata Skyler Eva, che per i suoi 9 anni festeggiati in anticipo ha voluto una torta davvero originale. Niente principesse, personaggi dei cartoni o dei videogame, ha voluto un dolce a forma di pacco di Amazon. Nastro adesivo logato, etichetta con nome, cognome, indirizzo e addirittura la scritta "Priority": con la pasta da zucchero è stato riprodotta nei minimi dettagli la scatola che si riceve quando si fanno acquisti sulla nota piattaforma di e-commerce. Non si conosce precisamente il motivo per cui mamma Elisabetta abbia voluto regalarle un dolce simile, ma la cosa certa è che ha accompagnato la foto postata sui social alla didascalia: "Scegli una torta che meglio ti rappresenta". A quanto pare Skyler è appassionata di acquisti online, tanto da non averne potuto fare a meno nemmeno per il suo nono compleanno.

La torta a forma di pacco Amazon