Le ballerine con le borchie di Elisabetta Canalis sono le scarpe must dell’autunno 2025

Chi meglio delle star riesce ad anticipare le tendenze di stagione? Non è una novità che le celebrities si rivelino spesso "visionarie" in fatto di mode, anzi, sono moltissimi coloro che si ispirano proprio a loro per essere sempre sul pezzo in fatto di look. A darne l'ennesima prova è stata Elisabetta Canalis, che con l'inizio dell'autunno 2025 ha sfoggiato le scarpe destinate a diventare un must. Di quale modello si tratta? Delle ballerine con le borchie, un perfetto mix di glamour, stile rock e comodità: ecco come le ha abbinate e per quale motivo sono l'ideale per dare il via alla nuova stagione con stile.

Quanto costano le ballerine borchiate di Elisabetta Canalis

Per un weekend fuori città assolutamente inaspettato Elisabetta Canalis ha sfoggiato un outfit destinato a fare tendenza in autunno. Complice la giornata soleggiata, ha puntato tutto su un completo in tessuto a costine color senape con gonna a tubino alla caviglia e crop top in tinta, lasciando così gli addominali in vista. A fare la differenza sono state le scarpe: un paio di ballerine raso terra in pelle nera, modello Mary Jane con la punta squadrata, interamente ricoperte di piccole borchie metalliche. Sono firmate Erika Cavallini e sul sito ufficiale vengono vendute a 448 euro (anche se attualmente sono disponibile a un prezzo scontato).

Ballerine di Erika Cavallini

L'autunno 2025 è la stagione delle ballerine

Le ballerine stanno vivendo la loro "epoca d'oro": dopo che per anni sono state considerate scarpe decisamente poco trendy, ora sono diventate un must dall'animo romantico e bon-ton. La cosa particolare è che non sono una "esclusiva" estiva, sono perfette anche per affrontare con stile le giornate uggiose e piovose dell'autunno.

Elisabetta Canalis con le ballerine di Erika Cavallini

Proposte in ogni modello e tessuto, da quelle a rete a quelle in pelle, fino ad arrivare alle varianti in camoscio, sono l'ideale per aggiungere un tocco chic e glamour a un look ma senza indossare i tacchi alti. Le ballerine con le borchie, in particolare, rivelano un animo rock e audace e sono capaci di ridefinire l'intero outfit, tanto da poter essere abbinate anche a dei capi neutri e basic. Elisabetta Canalis ne è la prova vivente: le sue scarpe borchiate sono estremamente versatili e possono essere indossate in ogni occasione.