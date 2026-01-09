Saldi 2026: dai mocassini agli stivali marroni, le 6 scarpe di tendenza per l’inverno

Ballerine e mocassini &Other Stories, stivali Mango

Da qualche giorno sono iniziati i saldi invernali 2026, questo è il momento dell'anno in cui fare gli affari migliori, scegliendo capi di abbigliamento e accessori a prezzi scontati. Durante le svendite di fine stagione la cosa migliore da fare e non lasciarsi trasportare, meglio ponderare e scegliere con cura i pezzi su cui puntare. E' preferibile infatti acquistare capi evergreen che non passano di moda o accessori da poter utilizzare anche in altre stagioni. Anche per quanto riguarda le scarpe vale lo stesso discorso, dunque mocassini, stivali, décolleté e ballerine sono quei modelli intramontabili da cercare a prezzi scontati durante i saldi. Certo uno sguardo alle tendenze non guasta, per questo abbiamo creato una mini guida alle scarpe da comprare in saldo, inserendo modelli must have da avere nella scarpiera, tenendo però d'occhio le novità più trendy.

Pump accollate

Le pump sono quelle scarpe con tacco medio-alto, un modello passe partout utile perché può completare look diversi tra loro, adatti sia di giorno che di sera. Tra le novità del 2026 ci sono le varianti accollate, che arrivano a coprire il collo del piede e che sono senza dubbio le più cool di stagione. Qui bisogna osare con forme spigolose e dunque con scarpe dalla punta lunga e stretta oppure, all'opposto, scegliere varianti bombate con grosse punte tonde. Divertenti e originali anche le pump con tacchi ricurvi o mini, che hanno spopolato sulle passerelle e che sono uno dei modelli su cui puntare durante i saldi.

Dove le abbiamo viste – Pump accollate con punte tonde hanno sfilato sulla passerella invernale di Tod's, mentre Roberto Cavalli e Stella McCartney puntano su pellami dalla texture materica e su punte spigolose e quadrate.

Un modello color crema con scollatura alta Soeur

Look Tod’s con pump accollate

Pump pitonate Stella McCartney

Zoey Deutch con pump Tory Burch

Pump a punta Roberto Cavalli

Pump Manolo Blahnik

Maxi cuissardes arricciati

I cuissardes, ovvero gli stivali alti che coprono la parte alta della gamba e arrivano fin sopra la coscia, sono sempre un must in inverno. Le varianti più nuove del 2026 sono quelle oversize che non aderiscono alla gamba come una calza ma restano morbide creando sinuose onde e arricciature nel tessuto di pelle con cui sono realizzati.

Dove li abbiamo visti – Balmain ha fatto sfilare per l'inverno una serie di cuissardes in pelle arricciata, mentre da H&M Studio sono apparsi stivali dalle linee extra large. Anche Sportmax punta su cuissardes con sinuose onde nella pelle, punte tonde e originali tacchi.

Maxi stivali in pelle arricciata Balmain

Cuissarde con cinghia H&M Studio

Cuissarde arricciati Sportmax

Stivali smoking Dsquared2

Open toe e sandali spuntati

I sandali e le scarpe open toe, ovvero quelle spuntate sul davanti, sono uno dei modelli più chic di sempre. Questo è il sandalo perfetto, che si indossa sia in inverno con collant e calzini, sia in estate sotto abiti leggeri e gonne longuette. Data la versatilità del modello questo è uno dei must su cui puntare durante i saldi.

Dove li abbiamo visti – Sulla passerella Autunno/Inverno 25-26 di Fendi hanno sfilato eleganti modelli open toe con punta aperta e tacco a zeppa, declinati in colori tenui come il giallo burro o in nuance più decise ma neutre come marrone e cappuccino.

Mule open toe Fendi

Sandali spuntati Zimmermann

Stivali marroni

Il marrone è senza dubbio il colore più trendy del momento, da diverso tempo domina nelle collezioni, sia in inverno che in primavera. Quest'anno, dunque, i classici stivali neri possono essere sostituiti con i modelli in pelle brown, scegliendo varianti con tacco alto e punta stretta, basse in stile cavallerizza e dalla punta tonda o ancora modelli dal sapore seventies, declinati in pelle color caramello, con punte bombate e tacco largo e comodo.

Dove li abbiamo visti – Questi modelli in pelle marrone hanno sfilato da Etro, in varianti che aderiscono al polpaccio, e da Louis Vuitton, dove i look sono completati con cuissardes altissimi con nappine e colorati con una tonalità chiara e morbida di marrone. Stella McCartney propone, infine, originali modelli dalla punta quadrata in eco pelle a effetto vernice.

Stivali Mango

Look con stivali Etro

Stivali Louis Vuitton

Stivali Sézane

Ballerine

Dopo anni in cui le ballerine sono state relegate nell'angolo più buio della scarpiera, questi modelli raso terra sono recentemente tornati di moda. Le ballerine più nuove e cool sono quelle con punte squadrate, molto accollate e che aderiscono al piede come una guaina, restano poi un must i modelli bassi con punte strutturate, simili a quelli utilizzati nella danza classica.

Dove le abbiamo viste – Chloé ha proposto per l'inverno una serie di look boho chic con camicie in seta coperte di ruche e lunghe gonne dalle quali spuntano ballerine flat in pelle color crema. Vivetta sceglie le forme e i dettagli tipici del balletto per flat shoes nere con punte squadrate, fiocchetti decorativi e lacci che legano la scarpa al piede. Più minimal ed essenziali le ballerine raso terra in pelle di Sportmax.

Look con ballerine flat di Chloé

Ballerine Vivetta

Ballerine Sportmax

Ballerine flat Soeur

Ballerine Mach&Mach su Zalando

Mocassini

Sono eleganti e pratici, sempre attuali e stanno bene con tutto, i mocassini continuano a essere una scarpa must in ogni stagione e sono dunque uno dei modelli su cui puntare durante i saldi di fine stagione. Tra le varianti di tendenza ci sono quelle classiche con nappine, magari in pellami verniciati che rendono il modello più glam e adatto anche per look serali.

Dove li abbiamo visti – Sulle passerelle di Tod's i mocassini non mancano mai e anche nella collezione invernale di quest'anno spiccano modelli realizzati in pelle marrone e effetto pitone. Miu Miu è l'altra Maison che ha contribuito ad accrescere il successo dei mocassini sdoganando questi modelli anche per la sera, nei look invernali infatti spuntano sotto gonne e abiti in seta e abbinati a calzini lucenti in lurex. GCDS propone infine modelli unisex in vernice nera, con punte tonde e fiocchetti, che ricordano i modelli da sera da indossare sotto smoking e abiti scuri.

Look con mocassini dalla suola alta e nappine &Other Stories

Mocassini color cognac Miu Miu

Mocassini in vernice GCDS