video suggerito

Miriam Leone rilancia il pareo con le frange degli anni ’90 (con il modello da quasi mille euro) Miriam Leone ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare e lo ha fatto con un look tutto da imitare. Ha rilanciato il pareo con le frange in stile anni ’90 e lo ha abbinato al costume: ecco tutti i dettagli dell’outfit da spiaggia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano ancora 10 giorni all'inizio "ufficiale" dell'estate 2025 ma, complici le temperature sempre più roventi, a tutti è venuta voglia di vacanze, di ferie e di relax. Le star non se lo sono lasciate dire due volte e hanno ufficialmente dato il via alla stagione dei viaggi. Miriam Leone è tra loro e a dimostrarlo sono le foto che ha postato di recente da Porto Ercole, nell'Argentario, per la precisione dalla meravigliosa cornice dell'hotel Il Pellicano. Dopo che qualche settimana fa era apparsa meravigliosa in topless (ma col cappello di paglia "di lusso"), ora ha lasciato spazio al glamour rilanciando uno dei capi iconici delle estati degli anni '90: ecco di cosa si tratta.

Il look da spiaggia di Miriam Leone

Al motto di "Come le onde del mare", Miriam Leone si è lasciata immortalare sullo sfondo del meraviglioso panorama balneare di Porto Ercole, rivelando sia la sua innata bellezza che la sua passione per la moda.

Miriam Leone in Taller Marmo

Per l'occasione ha infatti puntato tutto su un look artigianale dal mood retrò firmato Taller Marmo: è interamente color panna ed è contraddistinto da un costume da bagno intero con scollo all'americana e un pareo coordinato, un modello lungo e con frange tono su tono che sono state annodate a mano. Qual è il prezzo del completo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 850 euro e viene definito come un "accessorio che riesce a infondere un tocco di giocosa eleganza al look da spiaggia".

Taller Marmo

Il ritorno del pareo anni '90

Il dettaglio che non è passato inosservato agli amanti della moda vintage? Il look di Miriam Leone strizza l'occhio a uno dei trend più gettonati degli anni '90, quello del pareo con le frange da annodare in vita. In quante da adolescenti lo hanno usato almeno una volta come pratico copricostume durante le giornate trascorse al mare? A quanto pare l'accessorio è tornato in voga e sembra essere destinato a dominare l'estate 2025. Niente più caftani, abiti a rete o micro shorts, è arrivato il momento di rispolverare i parei dall'animo retrò, magari abbinandoli al costume proprio come ha fatto Miriam. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le prossime vacanze?