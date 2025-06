Le vacanze di Emma Marrone: dà il via all’estate tra bikini bandana e abiti trasparenti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 è ufficialmente cominciata e le star ne stanno approfittando per dare il via ai loro primi viaggi "balneari", godendosi così il meritato relax al termine di un lungo anno lavorativo. Emma Marrone, ad esempio, è solo una delle tante ad aver documentato l'inizio del weekend vacanziero sui social: ha approfittato di un party a Napoli, quello dello stilista Francesco Scognamiglio, per trascorrere qualche giorno tra tintarella, mare e pranzi a base di prelibatezze di pesce. Cosa ha indossato per rendere ancora più indimenticabile questo viaggetto improvvisato?

Il look vedo-non vedo di Emma Marrone

Emma Marrone è volata a Napoli per un evento speciale: i 50 anni di Francesco Scognamiglio, lo stilista a cui ha spesso affidato i suoi look per le occasioni importanti. Ieri sera quest'ultimo ha celebrato il traguardo con una maxi festa al Palazzo Reale e al suo fianco ha voluto gli amici più cari, alcuni particolarmente noti nel mondo dello spettacolo. Così come fatto da Elodie (anche lei presente al party), Emma ha puntato tutto sulle trasparenze, indossando un maxi dress fasciante in tulle nero coperto di micro cristalli in tinta. L'effetto vedo-non vedo del tessuto ha lasciato in bella vista la culotte e il reggiseno a balconcino, trasformando la cantante in una regina di sensualità. Non sono mancati i gioielli Tiffany&Co., i tacchi a spillo e i capelli effetto bagnato, un assoluto must di stagione.

Emma Marrone in Francesco Scognamiglio

Emma Marrone in bikini a Massa Lubrense

Poco prima di partecipare al party a Palazzo Reale, Emma Marrone ha fatto una gita in barca, arrivando fino a Massa Lubrense, dove ha fatto tappa al ristorante Lo Scoglio. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il suo primo costume di stagione? Come lei stessa ha documentato sui social, ha scelto un due pezzi "spezzato", ovvero con un paio di tanga total white e il reggiseno dal mood sportivo con le spalline sottili decorato con l'iconica stampa a bandana sui toni del verde militare. Non è mancato il cappellino con la visiera per proteggere il viso dal sole, mentre per quanto riguarda i gioielli, ha tolto tutte le collane, così da vantare una tintarella impeccabile.