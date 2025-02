La vacanza senza trucco di Diletta Leotta: alle Maldive tra micro bikini e abiti di Hello Kitty

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta ha deciso di prendersi una pausa dal freddo milanese e da qualche giorno è volata alle Maldive, per la precisione in un resort extra lusso amatissimo dalle star. Probabilmente non si tratta di un viaggio di piacere: con lei c'è tutto il suo staff, dai truccatori allo stylist, dunque con ogni probabilità la vacanza "nasconde" qualche impegno professionale o uno shooting esclusivo. La cosa certa è che la conduttrice si sta servendo dei social per documentare tutti i look dal sapore estivo che sta sfoggiando sullo sfondo delle spiagge da sogno delle isole tropicali. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha rinunciato totalmente al make-up.

Chi ha firmato i costumi di Diletta Leotta alle Maldive

Quale migliore occasione di una vacanza alle Maldive per dare una piccola anticipazione del proprio armadio estivo? È proprio quanto sta facendo Diletta Leotta, che sui social sta facendo venire a tutti la voglia di vacanze. Per godersi le acque cristalline dell'atollo sta puntando tutto su dei micro bikini, primo tra tutti quello multicolor con reggiseno col ferretto e tanga sgambatissimo di Reina Olga (prezzo 310 euro).

Diletta Leotta in Reina Olga

Non ha rinunciato ai modelli interi, spaziando tra quello tempestato di cristalli indossato per una serata in spiaggia a una variante bianca decorata con le stelle marine celesti scelta per un bagno in piscina. Il look che non è passato inosservato? Quello col minidress rosso fuoco con Hello Kitty sul seno (firmato GCDS) che ha trasformato in un sensuale copricostume.

Diletta Leotta in GCDS

I look no make-up di Diletta Leotta

Il dettaglio che ha accomunato tutti gli outfit vacanzieri di Diletta Leotta? Complice l'atmosfera rilassata delle Maldive, ha deciso di rinunciare totalmente al trucco.

Il look no make-up di Diletta Leotta

Niente fondotinta, blush, rossetto o eye-liner, la conduttrice ha lasciato trionfare la semplicità con dei beauty look acqua e sapone. Nonostante l'assenza di make-up, però, è sempre meravigliosa, a prova del fatto che non ha bisogno di particolari artifici per essere un'icona di bellezza.

Diletta Leotta col costume di cristalli

Anche in fatto di capelli ha puntato su degli styling naturali: chioma sciolta e con delle splendide beach waves bagnate dalla salsedine. In quante prenderanno ispirazione dallo stile di Diletta durante la prossima estate?