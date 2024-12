video suggerito

Diletta Leotta torna a lavoro: body nude e niente trucco per prepararsi al posticipo di Serie A Diletta Leotta è tornata in Italia dopo la vacanza Miami e questa sera sarà già a lavoro con Dazn. Come si sta preparando al posticipo di Serie A? In body nude e senza neppure un filo di trucco sul viso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è appena tornata dall'America, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Miami insieme al marito Loris Karius, mettendo a tacere le voci che parlavano di una presunta crisi matrimoniale e approfittando del clima caldo per sfoggiare il bikini estivo. Ora è pronta per tornare a lavorare ma sembra non essersi ancora abituata alle gelide temperature italiane, il motivo? A poche ore dal match Lazio-Inter che seguirà questa sera con Dazn, si è lasciata immortalare con indosso solo un body nude: ecco tutti i dettagli del look da "preparazione" all'evento.

Il body nude di Diletta Leotta

Questa sera Diletta Leotta riprenderà i suoi impegni professionali dopo la breve vacanza: sarà allo stadio Olimpico di Roma per seguire il posticipo di Serie A tra Lazio e Inter. Sui social ha preannunciato che sarà lei a documentare il match per Dazn e lo ha fatto con un look che non poteva passare assolutamente inosservato. Niente maglioni, abiti di lana o maxi vestaglie di pile, la conduttrice si è lasciata immortalare in una versione tutt'altro che invernale. Ha indossato un semplice body nude, un modello sgambato e scollato senza cuciture che le ha fasciato la silhouette, mettendo in risalto le forme.

Diletta Leotta col body nude

Diletta Leotta senza trucco

Per completare l'outfit da backstage Diletta ha indossato semplicemente una collana a catena sui toni del verde e con qualche cristallo in tinta sulla chiusura. Piedi nudi, capelli sciolti e lisci che le cadono sulle spalle e appunti per la serata tra e le mani: a fare la differenza nel look della conduttrice è stato il viso al naturale. La conduttrice ha rinunciato al make-up, lasciando in evidenza le lentiggini sulle guance, ed è apparsa meraviglioso e raggiante nonostante l'assenza di filtri, fondotinta e rossetto. In quanti sognano di ammirarla in questa splendida versione acqua e sapone anche in tv?