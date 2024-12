Diletta Leotta in bikini gold: le feste di Natale iniziano a Miami con Loris Karius

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Diletta Leotta e della presunta crisi con Loris Karius. Dopo il flop de La Talpa, pare che il calciatore abbia trovato sul cellulare della moglie alcune conversazioni compromettenti con un volto noto della tv italiana e che da lì abbia chiesto una pausa di riflessione. Stando alle indiscrezioni pubblicate dalle riviste di gossip, il viaggio di coppia organizzato a Miami non sarebbe altro che un tentativo di ritrovare la sintonia a meno di 6 mesi dallo spettacolare matrimonio a Vulcano. Che si tratti solo di un pettegolezzo o della verità, non importa, l’unica cosa certa è che la conduttrice ha approfittato della vacanza per lasciarsi immortalare in bikini.

Diletta Leotta in bikini in inverno

Quale migliore occasione delle ultime settimane dell’anno per organizzare un viaggio esotico? È proprio quanto fatto da Diletta Leotta e Loris Karius, che da qualche giorno sono volati a Miami, lasciandosi alle spalle le temperature sempre più fredde del nostro paese. Dopo qualche giorno di pausa dai social, è stata la conduttrice a condividere alcuni momenti della vacanza di coppia, incantando i followers con delle inedite foto in costume. Seguita sempre dal fidato stylist Nicolò Grossi, ha puntato tutto su un sensuale due pezzi gold firmato Bikini Lovers che ha messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Diletta Leotta in Bikini Lovers

Quanto costa il due pezzi gold di Diletta Leotta

Il bikini scelto da Diletta Leotta per la vacanza a Miami è il modello Zeyda di Bikini Lovers (da 89 euro) ed è chiaramente ispirato agli anni ’90. Si tratta di un due pezzi in di velluto oro con reggiseno a fascia e tanga sgambatissimo a V, entrambi decorati con degli anelli metallici al centro del seno e sui fianchi.

Costume Bikini Lovers

Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di occhiali da sole dalla linea sportiva con montatura silver e lenti trasparenti sui toni del senape. Capelli bagnati e messy, viso rilassato e forme in evidenza: Diletta si è riconfermata un’indiscussa icona di bellezza contemporanea.