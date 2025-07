L’estate in giallo di Diletta Leotta: il look da imitare è con la mini borsa da quasi 3mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta si sta godendo l'estate al termine di un lungo anno lavorativo e, sebbene di tanto in tanto continui a viaggiare per motivi professionali, ha molto più tempo libero a disposizione rispetto a quando è impegnata a seguire il campionato di calcio con Dazn. Di recente, ad esempio, si è riunita al marito Loris Karius e ha organizzato un viaggio in famiglia con la piccola Aria (apparsa adorabile con la stessa acconciatura del papà). Ora è tornata a Milano ma non rinuncia alle uscite serali con gli amici. Il look estivo che ha sfoggiato e che si è rivelato tutto da imitare? Quello total yellow indossato di recente (che nasconde un dettaglio di lusso).

Chi ha firmato l'abito giallo di Diletta Leotta

Il trend da seguire nell'estate 2025? Quello dei look monocromatici, meglio se pastello o vitaminici, proprio come fatto da Diletta Leotta. Nelle ultime ore sui social ha rivelato la sua scelta di stile che di sicuro sarà d'ispirazione per tutte quelle che si stanno preparando alle vacanze: ha infatti puntato tutto sul giallo chiaro, abbinando abito e borsetta. Il mini dress è firmato Jacquemus, è un modello a tubino con spalline sottili regolabili e profondo scollo a V, anche se la sua particolarità sta nel tessuto a effetto pelle di coccodrillo goffrata. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 590 euro (anche se ora, essendo periodo di saldi, viene proposto a una cifra scontata).

A fare la differenza nel look giallo pastello di Diletta Leotta è stato un accessorio in particolare: la borsetta. La conduttrice, da sempre amante del lusso, ha sfoggiato la Mini Jodie di Bottega Veneta, il modello dalla forma arrotondata a motivo Intrecciato con dettaglio Knot, declinata in morbida pelle gialla. Il suo prezzo? Anche in questo caso non si tratta di un capo low-cost: sul sito ufficiale della Maison viene infatti venduta a 2.500 euro. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di mules in pcv trasparente. In quante prenderanno ispirazione da Diletta durante le prossime vacanze?

