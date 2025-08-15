stile e Trend
Diletta Leotta, vacanze in bicicletta con micro tutina aderente, collier firmato e piedi scalzi

Durant la vacanza in Sicilia Diletto Leotta si concede un giro in bicicletta al tramonto. Per lo sport all’aria aperta sceglie una micro tuta stretch e non indossa le scarpe.
A cura di Redazione Stile e Trend
Immagine

Solitamente, per andare in bicicletta o praticare sport all'aria aperta, siamo abituati a scegliere un look comodo, magari con capi tecnici, composto con t-shirt traspiranti e leggings o pantaloncini morbidi. Diletta Leotta anche per andare a fare un giro in bicicletta in mezzo alla natura opta per un outfit super glamour, in cui c'è spazio per capi iper attillati, tutine nere e gioielli preziosi.

Diletta Leotta in bicicletta
Diletta Leotta in bicicletta

La conduttrice e giornalista sportiva sta trascorrendo le vacanze estive in famiglia, con il compagno Loris Larius e la figlia Aria. Come molti colleghi Vip quest'anno non ha raggiunto mete esotiche ma ha preferito la privacy di una villa in Sicilia, nei dintorni di Siracusa. Come lei anche Belèn Rodriguez ha affittato una villa in Sardegna, mente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno scelto una grande casa bianca a Ostuni, in Puglia.

Diletta Leotta in bicicletta
Diletta Leotta in bicicletta

Diletta Leotta sta condividendo sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle vacanze estive, tra bagni in piscina con la piccola Aria e gite in barca spuntano anche gli scatti dello sport all'aria aperta in sella a una bicicletta. Come si diceva, la conduttrice non sceglie un outfit comodo e pratico: anche per il giro in bici non rinuncia allo stile e indossa una mini tuta stretch in lycra nera, con corpetto dalle bretelle sottili, top scollato con coppe rigide e pantaloncini corti in stile ciclista.

La foto al tramonto con collier Roberto Cavalli
La foto al tramonto con collier Roberto Cavalli

Ai piedi non ci sono scarpe da ginnastica o adatte per pedalare: Leotta va in bici a piedi scalzi. I capelli sono legati e raccolti in una treccia bassa con fila centrale. L'ultimo dettaglio glam e il prezioso è il collier rigido a forma di serpente, un gioiello in metallo dorato con pietre colorate e cristalli che costa 1150 euro e che proviene dalla collezione estiva di Roberto Cavalli. In realtà il collier nelle foto appare solo dopo, quando Leotta, abbandonata la bici e con la stessa tutina black indosso si concede alcuni scatti al tramonto e poi una cena a bordo piscina.

La foto a cena con collier Roberto Cavalli
La foto a cena con collier Roberto Cavalli
Immagine
