Diletta Leotta alle Maldive: quanto costa il soggiorno nel resort di lusso sul mare Diletta Leotta è volata alle Maldive per una vacanza di relax totale, all'insegna del sole e del mare. Sta soggiornando in un resort di lusso a 5 stelle.

A cura di Giusy Dente

Le temperature nelle città italiane sono ancora proibitive, quindi Diletta Leotta ha pensato bene di fuggire dal freddo dell'inverno e rifugiarsi in un caldo paradiso tropicale. La conduttrice dopo il Derby d'Italia che ha visto scendere in campo domenica la Juventus e l'Inter (con la vittoria della prima) è volata alle Maldive e sta condividendo sui social, con fan e follower, la sua vacanza rilassante.

La vacanza alle Maldive di Diletta Leotta

Le Maldive, destinazione famosa in tutto il mondo per la sua bellezza, sono a rischio: i suoi atolli potrebbero scomparire a causa del fenomeno di erosione delle coste e dell'innalzamento del livello del mare causato dal progressivo aumento delle temperature. I turisti amano questo luogo da sogno, l'ideale per una fuga dalla vita di tutti i giorni. Sono una meta gettonatissima anche tra le celebrities, che amano rifugiarsi qui quando hanno voglia di sole, mare, relax e paesaggi mozzafiato.

Da Alessia Marcuzzi a Cristina Marino, sono tutti fan di questi atolli, dove si trovano lussuosi resort costruiti direttamente sul mare dalle inconfondibili acque turchesi. Quello dove sta soggiornando Diletta Leotta è l'Emerald Faarufushi Resort & Spa a 5 stelle, una vera e propria oasi di beatitudine costruita nel 2022. La struttura di trova sull'Isola di Fasmendhoo – Atollo di Raa (nella parte settentrionale dell’arcipelago delle Maldive) ed è stata concepita come un vero e proprio rifugio dal caotica della vita in città.

La Spa, la palestra, ristoranti, il centro immersioni: le occasioni per rilassarsi e farsi coccolare non mancano. Ci sono diverse tipologia di sistemazioni: sono villette vista mare in pietra e legno, alcune dotate anche di piscina privata o Jacuzzi, situate sulla spiaggia o direttamente sull'acqua. Le sistemazioni all inclusive, per un soggiorno di coppia, arrivano a costare anche 4000 euro a notte.