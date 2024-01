Epifania in costume: da Alessia Marcuzzi a Francesca Ferragni, i vip scelgono le Maldive Le vacanze dei vip in occasione dell’Epifania quest’anno sono al mare. In tantissimi sono volati alle Maldive, la meta più gettonata delle feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Marcuzzi e Francesca Ferragni

Sono tanti i vip che hanno scelto di partire e di trascorrere queste festività lontano da casa, alla scoperta di posti nuovi o godendosi mete già visitate e rimaste nel cuore. Qualcuno non ha resistito al fascino della candida neve e delle piste da sci. È questo il caso di Michelle Hunziker che ha persino dormito in un iglù, di Ilary Blasi che è partita col compagno alla volta della Svizzera, di Andrea Delogu che si è spinta fino in Lapponia. Viceversa hanno scelto di trascorrere l'Epifania in costume le sorelle Rodriguez, Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Alessia Marcuzzi e Francesca Ferragni, per fare alcuni nomi. Le Maldive sono una meta particolarmente gettonata.

I vip alle Maldive

Le Maldive sono una meta molto gettonata quest'anno, per le vacanze di inizio anno. Alessia Marcuzzi si trova lì con la figlia Mia e stanno soggiornando in un esclusivo resort con vista sull'oceano. Stessa meta anche per Francesca Ferragni, che è partita col marito e il figlio. Non ha resistito a questa destinazione anche Federica Nargi, che in questo periodo dell'anno è solita concedersi con la famiglia questa fuga verso le isole. Sono un posto del cuore per i quattro, in cui tornano spesso, come una tradizione. Epifania alle Maldive anche per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo

Valentina Ferragni alle Seychelles col fidanzato

Ha scelto il mare anche Valentina Ferragni, volata però verso le Seychelles col fidanzato Matteo Napoletano. Resort a 5 stelle per loro, che si stanno godendo un inizio anno di coppia all'insegna dell'amore, lontano dai pettegolezzi e finalmente in tranquillità. La bufera che ha investito Chiara Ferragni, infatti, si è parzialmente riversata anche sul resto della famiglia. Tutti hanno mantenuto un profilo basso sui social, riducendo al minimo le condivisioni e le interazioni, vista la pioggia di critiche. Ora, però, si sta ristabilendo una situazione di normalità e anche Valentina Ferragni è tornata molto presente online, dove sta mostrando a fan e follower le istantanee delle sue romantiche vacanze.

Leggi anche Alessia Marcuzzi in vacanza alle Maldive: quanto costa una notte nel resort di lusso

Valentina Ferragni

Le sorelle Rodriguez si godono l'Argentina

Sono vacanze lunghe, per le sorelle Rodriguez. Cecilia è volata a Pilar, in provincia di Buenos Aires, poco prima di Natale assieme a Ignazio Moser. Poi l'ha raggiunta Belén col nuovo compagno, Elio Lorenzoni. La showgirl ha portato con sé anche i figli, Santiago e Luna Marì e non sono mancate le polemiche per questo. Antonino Spinalbese, il padre della piccola, non ha apprezzato la partenza della bimba e i due ex fidanzati se ne sono dette di tutti i colori, sui social. Le sorelle si stanno godendo la loro terra, tra esperienze on the road, nuotate, lunghe passeggiate, momenti di relax e attività fisica. Sono stati anche in un polo club. Stanno soggiornano nella villa di famiglia, con due saloni e piscina.