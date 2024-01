Valentina Ferragni comincia l’anno alle Seychelles col fidanzato: quanto costa il resort a 5 stelle Per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano hanno scelto un resort di lusso alle Seychelles. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Quest'anno Valentina Ferragni ha scelto un Capodanno di coppia. Non è rimasta a Milano con le sorelle, che si sono riunite con le rispettive famiglie per aspettare l'arrivo del nuovo anno. Per Chiara Ferragni, vestita di rosso cone la figlia Vittoria, è stata la prima apparizione dopo giorni di silenzio a causa del caso Balocco. Valentina Ferragni ha preferito concedersi una vacanza col fidanzato: sono partiti alla volta delle Seychelles.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Dove ha festeggiato Capodanno Valentina Ferragni

Una festa dopo l'altra, per Valentina Ferragni. Dopo aver celebrato il Natale è stata la volta del 31esimo compleanno e infine del Capodanno. Per salutare il 2023 e accogliere il 2024, l'influencer si è concessa una vacanza. È partita alla volta delle Seychelles col fidanzato Matteo Napoletano. I due stanno insieme da poco meno di un anno e questa estate ci sono state anche le presentazioni in famiglia, che hanno reso ufficiale la relazione.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

Condividono sicuramente la passione per i viaggi, difatti in questi mesi sono stati sia ai Caraibi che negli USA. Per iniziare l'anno in bellezza non hanno resistito al fascino del sole, del caldo e del mare, dunque hanno messo in valigia i costumi da bagno e si sono diretti al Four Seasons Resort Seychelles: qui hanno dato avvio al loro nuovo anno insieme, festeggiando in compagnia di alcuni amici.

Leggi anche Chiara Ferragni riappare sui social: a Capodanno 2024 veste di rosso in coordinato con Vittoria

Valentina Ferragni

Quanto costa il resort di lusso

La lussuosa struttura si trova in mezzo all'oceano Indiano: è immersa nella vegetazione tropicale e circondata da incontaminate spiagge di sabbia bianca. La costa si estende per ben 9 miglia, bagnata da acqua cristallina. E poi foreste, barriere coralline, isolotti: è un microcosmo tutto da scoprire, dove la bellezza domina incontrastata.

Le ville sono distribuite prevalentemente sull'isola di Desroches, ma anche sull'isola più grande della nazione, che si chiama Mahé. Il resort a cinque stelle oltre alle ville offre anche suite e residenze private, dotate di ogni comfort. Una vacanza per due persone, in questo periodo dell'anno, ha costi variabili a seconda della sistemazione: la Garden View villa costa 2960 euro a notte mentre il prezzo della villetta con piscina privata sale fino a 4600 euro a notte.

Valentina Ferragni comincia l'anno con le paillettes

A Natale e Capodanno i look sparkling sono quelli più gettonati, perché danno immediatamente l'idea di festa. È impossibile passare inosservati con paillettes, glitter e cristalli sui vestiti. Valentina Ferragni ama molto gli outfit scintillanti e ha puntato sulle paillettes anche per Capodanno. Il suo primo look glamour del 2024 è un abito argentato con ampia scollatura e bretelline sottili, rivestito interamente di paillettes e con incrocio sulla schiena, lasciata nuda. L'ha abbinato a un paio di sandali dello stesso colore open toe, aggiungendo una pochette rosa. Una volta brindato al nuovo anno ha immediatamente messo da parte l'outfit da diva, a favore del bikini, per andare alla scoperta delle spiagge del posto. Sicuramente un inizio in grande stile!