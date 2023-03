Valentina Ferragni brilla col vestito di paillettes: è glamour con il look sparkling Valentina Ferragni ama i look scintillanti. Ha partecipato a una cena speciale di lavoro e ha scelto di brillare con un abito rivestito di paillettes.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni è rientrata in Italia e si è subito buttata a capofitto nei suoi impegni di lavoro. L'influencer nei giorni scorsi ha avuto modo di divertirsi e rilassarsi in buona compagnia. È stata in Messico assieme ad alcuni amici e non è passata inosservata la presenza di una persona speciale. Archiviata la storia con Luca Vezil, l'imprenditrice a Talum è stata avvistata in dolce compagnia: sarebbe Matteo Napoletano la presunta nuova fiamma dell'influencer. Rientrata a Milano ha partecipato a una serata organizzata da un noto brand in una location magica.

Valentina Ferragni vestita d'oro

Valentina Ferragni ha preso parte a una cena firmata Rilastil, organizzata presso il Castello Sforzesco di Milano. Il brand ha ospitato in questa location d'eccezione diversi volti noti dei social: Paola Turani, Alice Basso, Giulia Arena, Elisa Visari. Era presente anche Marina Di Guardo, mamma di Valentina Ferragni. Quest'ultima ha mostrato a fan e follower lo scintillante look scelto per la cena di gala, in cui il marchio ha raccontato ai presenti la propria storia e la propria mission.

Valentina Ferragni è una fan dei look sparkling: nel suo guardaroba abbondano i capi impreziositi da dettagli preziosi. Su accessori e abbigliamento non mancano mai, soprattuto nelle occasioni speciali, cristalli, glitter, paillettes, capaci di donare immediatamente all'outfit un tocco di carattere in più. Il trend spopola tra le celebrities che amano sfoggiarlo alle serate con gli amici, agli appuntamenti speciali, sui red carpet. Si è confermata una tendenza vincente anche sul red carpet degli Oscar.

Valentina Ferragni alla cena ha scelto di brillare. Ha indossato una creazione firmata Oséree, un abito lungo con scollatura rotonda ampia sia sulla schiena che sul décolleté e spalline sottilissime. Il vestito è interamente ricoperto di paillettes color oro, tono su tono. Costa 400 euro. La 30enne lo ha abbinato a preziosi gioielli d'oro, tra cui spiccano in particolare gli orecchini.

Sono l'accessorio irrinunciabile nei look da giorno da sera, per le occasioni importanti e per la vita di tutti i giorni. Ama sfoggiare soprattutto gli orecchini del brand che porta il suo nome, creazioni di cui va molto fiera e che porta con sé anche sui red carpet, preferendole ai gioielli delle più prestigiose Maison del lusso, proprio perché sono il frutto del suo lavoro.