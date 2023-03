Valentina Ferragni anticipa l’estate con il bikini leopardato: la ‘misteriosa’ vacanza in Messico Dopo un lungo silenzio Valentina Ferragni è riapparsa sui social a Tulum, in Messico, dove ha sfoggiato i costumi più trendy della stagione. Fuga di coppia con il nuovo fidanzato?

Archiviata definitivamente la storia d'amore con Luca Vezil, Valentina Ferragni potrebbe avere un nuovo amore: da giorni infatti impazza il gossip su Matteo Napoletano, la presunta nuova fiamma dell'influencer. La sorella di Chiara Ferragni non conferma e non smentisce. Concluse le sfilate di Parigi, dove ha sfoggiato look ruggenti e catsuit scintillanti, Valentina Ferragni è partita per una vacanza a Tulum, probabilmente in compagnia del nuovo fidanzato, dove ha sfoggiato i bikini che ci faranno innamorare quest'estate.

Il viaggio "misterioso" di Valentina Ferragni

Chi segue la famiglia Ferragnez si sarà accorto della momentanea ‘sparizione' di Valentina Ferragni da Instagram: post ridotti al minimo (se non per far gli auguri di compleanno alla sorella Francesca) e un lungo silenzio. Adesso l'imprenditrice di gioielli è riapparsa tra le bellezze incontaminate del Messico: sappiamo che è a Tulum, ma non sappiamo con chi. A svelare il mistero sono arrivati alcuni scatti paparazzati e pubblicati sulla pagina Pipol Gossip che la vedono felice e innamorata con un nuovo ragazzo.

Valentina Ferragni a Tulum

Valentina Ferragni con il bikini animalier

Per la vacanza Valentina Ferragni ci ha regalato un anticipo delle tendenze estive sfoggiando costumi a fascia fucsia neon e accessori arcobaleno, come la borsa effetto uncinetto multicolor. Il tutto abbinato a una manicure perlata, la tendenza nails della primavera. Ma il costume più cool dell'estate è il suo bikini animalier con stampa leopardata, con reggiseno e slip sgambato. È ora di iniziare a fare shopping per il mare?