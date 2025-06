video suggerito

Chiara Ferragni a Napoli col due pezzi gioiello: quanto costa il bikini per l'estate Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Napoli per il matrimonio di una coppia di amici e ne ha approfittato per concedersi una giornata di mare. Chi ha firmato e quanto costa il suo bikini gioiello?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso la sua vita in mano da un anno a questa parte, lasciandosi alle spalle il momento difficile vissuto dopo lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez. Ha ritrovato il sorriso grazie ai familiari e alle persone care e ora si gode la "nuova" quotidianità da single tra impegni lavorativi, dolci serate con i figli Leone e Vittoria e weekend fuori città. Negli ultimi giorni, ad esempio, è volata a Napoli per partecipare al matrimonio di alcuni amici e ne ha approfittato per visitare alcuni luoghi iconici della città e per concedersi una mattinata all'insegna del mare e della tintarella. Cosa ha indossato per la giornata balneare?

Chi ha firmato il bikini di Chiara Ferragni

Se per il matrimonio degli amici aveva puntato tutto sull'eleganza con un abito verde oliva dai dettagli scintillanti, per la giornata al mare Chiara Ferragni ha lasciato trionfare la semplicità. Si è lasciata immortalare sullo sfondo del mare partenopeo in versione balneare al motto di "Sunday in Naples" e per l'occasione ha sfoggiato un micro due pezzi color latte macchiato, un colore tra il marrone e il beige che si adegua alla perfezione al trend del Mocha Mousse. Si tratta di un modello della collezione Primavera/Estate 2025 del brand Reina Olga, ha il reggiseno a triangolo e il tanga sgambatissimo, entrambi decorati con applicazioni realizzate a mano a forma di pesce placcate in oro.

Bikini Reina Olga

Chiara Ferragni in versione balneare

Qual è il prezzo del look balneare di Chiara Ferragni? Sul sito ufficiale del marchio i due pezzi del bikini vengono venduti separatamente rispettivamente a 145 e 165 euro. Per completare l'outfit l'imprenditrice ha scelto una serie di collanine sottili, da quella di perline azzurre a quella gold con i ciondoli dedicati ai figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni in Reina Olga

Niente trucco sul viso e capelli messy leggermente bagnati dall'acqua della piscina: Chiara ha dimostrato di essere la regina della semplicità ma di non rinunciare a qualche piccolo tocco glamour neppure per una giornata alle prese con la tintarella.